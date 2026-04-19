日本京都男童命案 繼父稱載兒到他處後行凶

日本京都府一名11歲男童本月稍早陳屍山區，日媒今天引述調查相關人士報導，男童的繼父被捕前稱，「曾經開車載兒子前往學校，但接著把他帶到市內其他地方，並殺害了他」。

日本放送協會（NHK）報導，一名住在京都府南丹市園部町就讀國小的男童，本月13日被人發現陳屍在市內的山區。他的繼父安達優季目前37歲，因為涉嫌棄屍而被捕。警方表示，他被捕後承認犯案。

調查相關人士表示，這名繼父在被捕前的訊問時告訴警方，「勒斃了兒子」，後來又進一步宣稱，「當時開車把兒子送到學校，但隨後把他載到其他地方，並殺害了他」。

京都警方初步研判，犯嫌與棄屍以及男童死亡的經過有關，昨天派員前往男童住家與學校之間的公廁鑑識。

迄今的調查顯示，男童3月23日當天上午曾在家中吃早餐。而男童繼父曾向學校說明，當天曾開車把男童送到校舍前方約200公尺處，不過校方監視器並未拍到男童的身影。

警方推測男童當時並未下車，正在調查詳情。