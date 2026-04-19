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分析：中日關係陷入惡性循環 但擦槍走火機會低

中央社／ 台北19日電

專家分析，日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」言論以來，中日關係陷入惡性循環，雙方當前任何舉動都可能被對方過度解讀，但兩國擦槍走火的可能性極低。

17日是「馬關條約」簽訂131週年，中國外交部指日本蓄意挑釁，日方海上自衛隊一艘驅逐艦當天進入台灣海峽，為此向日本政府提出強烈抗議。隨後共軍東部戰區隔日官宣，東部戰區18日當天在東海組織海空兵力展開聯合戰備巡航。

外界視此舉為北京對日本行動的回應。共軍東部戰區發言人徐承華則表示，東部戰區位於東海相關海空域，當天組織海空兵力展開聯合戰備巡航，屬於年度計畫內的正常安排，目的是檢驗部隊聯合作戰能力。

徐承華還宣稱，東部戰區部隊將根據安全形勢需要，常態組織有關軍事行動，維護中國國家主權安全和地區和平穩定。

據共軍東部戰區微信公眾號，日本雷號驅逐艦17日上午4時02分至下午5時50分過航台海，歷時近14個小時。

日本官方仍未針對艦艇進入台海一事作出回應，新加坡聯合早報18日引述讀賣新聞表示，多名日本政府相關人士稱，海上自衛隊驅逐艦雷號確實於17日穿越台海。驅逐艦隨後南下駛向南海，將與美國和菲律賓舉行聯合軍演。

消息人士稱，日本此舉是為表明日本對於國際法下航行自由原則的堅定承諾，同時尋求與中國對話以改善雙邊關係。

這是自高市早苗發表「台灣有事日本有事」言論以來，日本海上自衛隊艦艇首次穿越台海，也是日本自衛隊艦艇第4次通過台海，前3次分別在2024年9月、2025年2月及同年6月。

日本驅逐艦穿越台海當天適逢「馬關條約」簽訂131週年，此舉在中國網上引發大量關注和批評。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江對聯合早報表示，無法核實日本是否刻意在馬關條約簽訂日131週年當天派軍艦通過台灣海峽，但北京會認為敏感，尤其當中國網上和民間有負面反應時，官方和軍方就「不得不採取一些行動」。

不過，李明江認為，中日不存在矛盾激化為正面衝突的風險，因為共軍不會阻攔外國軍艦通過台海，而是密切關注並對相關國家軍艦通過的意圖和時間點有所顧慮。

他分析，中日之間的負面互動再次顯示兩國關係確實「非常困難」，未來一年之內都很難有大轉變。

南海 台海 北京

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