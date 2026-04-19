快訊

餐桌上這動作恐害血壓飆 研究點名男性比女性更常見

田徑／最速男美國跑出個人最佳 楊俊瀚達標名古屋亞運

iPhone 18 Pro配色方案曝光！主打「深櫻桃紅」沉穩質感美翻

聽新聞
0:00 / 0:00

北韓再射多枚彈道飛彈 南韓召開緊急安全會議

中央社／ 首爾19日綜合外電報導

南韓與日本今天表示，北韓自東岸朝外海方向發射多枚彈道飛彈。平壤近來動作頻頻，這次試射為其加速提升軍事能力的最新一例。

路透社和法新社報導，北韓今年已7度試射飛彈，光是4月就4次。

南韓慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示：「美國焦點集中在伊朗情況下，北韓看準現在是升級核子與飛彈能力的黃金時機。」

根據媒體報導，南韓總統府已召開緊急安全會議。

南韓軍方聲明指出，北韓於清晨6時10分左右，自東岸城市新浦（Sinpo）附近發射飛彈。

軍方補充說：「我們已加強監控與戒備，以防北韓進一步發射的可能性。」

日本政府在社群媒體發文表示，這些彈道飛彈研判落在朝鮮半島東岸外海附近，尚未確認有進入日本專屬經濟區（EEZ）。

北韓這次試射時機敏感，因為美國與中國準備於5月中舉行峰會，屆時美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平預計將就北韓等議題進行討論。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）15日曾表示，北韓在核武生產能力上已取得「非常重大的」進展，且可能新添一處濃縮鈾設施。

3月底時，北韓領導人金正恩曾表示，平壤作為擁核國家的地位不可逆轉，擴充「自我防衛型核嚇阻力」對國家安全至關重要。

美國 日本 伊朗

延伸閱讀

北韓再度試射飛彈 南韓分析相關數據

伊朗戰事消耗 傳美國延後交付部分歐洲國家武器

相關新聞

美伊戰火下油價通膨齊發 投資人布局避險部位的必修課

中東局勢動盪推升能源價格，導致全球通膨警報大響。今年3月美國消費者物價年增率衝上3.3%，遠高於2月。能源價格飆漲正無情侵蝕大眾財富，美國抗通膨公債（TIPS）便因其誘人實質殖利率浮上檯面。在變動的中東局勢下，理解這項資產與通膨數據的連動邏輯，是投資人布局避險部位的必修課。

教宗批 濫用AI助長衝突與暴力

史上首位美籍天主教宗良十四世十七日在訪問非洲國家喀麥隆時說，人工智慧（ＡＩ）的蓬勃發展「恐助長衝突、恐懼及暴力」。時值美國總統川普最近因一張自比耶穌基督與一張耶穌基督擁抱他的ＡＩ生成圖引發爭議。

顧慮中韓 高市早苗將不參拜靖國神社

日本東京都九段北町的靖國神社將自廿一至廿三日，舉行該神社重要祭祀活動之一的「春季例大祭」。日媒十八日引述日本首相高市早苗身邊人士報導，她將不會前往參拜。

澳洲簽約 向日本買11艘軍艦

日本防衛大臣小泉進次郎十八日與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯在澳洲墨爾本舉行會談。根據日方和澳方所簽的合約，將以日本海上自衛隊最新型的「最上級」護衛艦為基礎，合作研發澳洲海軍的新艦。

日戰機2025年緊急升空595次 6成針對中國

據日本防衛省統合幕僚監部17日公布數據，2025年航空自衛隊戰機針對可能侵犯領空的外國飛機緊急升空595次，針對中國的有...

高市上台以來首次 日護衛艦穿越台海 中批：錯上加錯

日本首相高市早苗去年11月涉台言論，引起東京與北京外交爭議，讀賣新聞等日媒17日報導，日本海上自衛隊護衛艦「雷」號於17日穿越台灣海峽，前往南海參加美國與菲律賓的聯合軍事演習，這是高市早苗政府上台以來首次有日艦通過台海。中國外交部批評，日方此舉「是錯上加錯」，再次敦促日方切實反思改錯，懸崖勒馬，「不要在錯誤道路上愈走愈遠」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。