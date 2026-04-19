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以軍黎南設黃線 稱恐怖分子接近遭擊斃
以色列軍方今天表示，已在黎巴嫩南部設立一條「黃線」，以分隔恐怖分子；以軍並說，已擊斃在黎南的一些恐怖分子，但未說明人數。
這是以色列軍方首次提及在黎巴嫩設立黃色界線。這條黃線類似在加薩（Gaza）所設，用來分隔以軍與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的控制區，以色列部隊經常對接近黃線的人開火。
以軍今天表示：「發現有（真主黨）恐怖分子違反停火共識，從黃線北方靠近以軍，構成立即威脅」。
以軍又說：「為消除威脅…以軍在多個地區攻擊這些恐怖分子。」強調即便是最近達成黎巴嫩停火協議，但以軍仍獲授權對即時威脅採取行動。
晚間另一聲明指出，以色列空軍已「消滅在黎南的恐怖分子，他們沿著黃線附近靠近以軍活動」。
以軍並未說明擊斃多少疑似武裝分子。
以色列與黎巴嫩16日同意，雙方停火10天，期間展開談判來結束以色列與真主黨（Hezbollah）之間為期6週的衝突。
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