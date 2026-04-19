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烏克蘭首都傳槍響至少6死 槍手一度挾持人質遭擊斃
烏克蘭官員表示，一名男子今天在首都基輔南部霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi）街頭開火，接著躲入一間超市並挾持人質，造成至少6人喪生、多人受傷，他隨後遭警方擊斃。
美聯社報導，烏克蘭內政部長克利孟科（IhorKlymenko）在社群媒體發布聲明指出，在試圖透過談判人員與槍手聯繫未果後，特警部隊強行進入超市，槍手在拒捕過程中被擊斃。
克利孟科在案發現場告訴記者，槍手在街頭槍殺4人後，進入超市再殺害1人。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，第6名死者是一名年輕女子，她在醫院因重傷不治身亡。
法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在社群媒體發文寫道，「在基輔對平民開槍的攻擊者已被擊斃」，並向死者家屬及親友表達深切慰問。
澤倫斯基也證實，4名人質已獲救，且至少有14人受傷。
攻擊者的犯案動機尚不清楚，澤倫斯基強調目前仍在釐清所有相關情況，並呼籲「盡速展開調查」。
根據烏克蘭檢察總長克拉弗成柯（RuslanKravchenko）的說法，嫌犯是一名58歲男子，他在俄羅斯首都莫斯科出生。初步報告指出，他使用的是「自動武器」。
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