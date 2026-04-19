教宗批 濫用AI助長衝突與暴力

史上首位美籍天主教宗良十四世十七日在訪問非洲國家喀麥隆時說，人工智慧（ＡＩ）的蓬勃發展「恐助長衝突、恐懼及暴力」。時值美國總統川普最近因一張自比耶穌基督與一張耶穌基督擁抱他的ＡＩ生成圖引發爭議。

教宗在喀麥隆的經濟首都杜阿拉，為逾十二萬名信徒主持彌撒。這是他此次為期十一天的非洲行中，規模最大的活動。

教宗並在喀麥隆首都雅恩德發表演說時提到，這些系統帶來的挑戰，比表面上看起來更巨大，這不只是新科技的使用問題，更攸關現實逐漸被擬態取代；兩極化、衝突、恐懼和暴力將隨之蔓延，「我們面臨的除了出錯的風險，還有我們與真實間各種關係的轉變」。

川普最近對教宗顯現的敵意，將進一步削弱美國「鐵鏽帶」各州、郊區及邊境郡縣天主教選民對他的支持度，而這些選民在前年選舉轉向支持共和黨。屬鐵鏽帶的賓州共和黨籍聯邦眾議員費茨派垂克，在這波教宗和川普間的紛爭中，就和川普切割。費茨派垂克發布聲明批評川普的相關言論很丟臉，而費茨派垂克的選區就包含有許多天主教人口的白克斯郡。

華盛頓郵報十七日分析川普槓上教宗對美國十一月期中選舉有何影響。白人天主教徒是協助川普贏得第二任的一股重要力量，也是全美最大的中間選民群體之一。

白人天主教徒投票傾向的變化，可能對美國密西根州、俄亥俄州及威斯康辛州等競爭激烈的聯邦眾議員和聯邦參議員選戰產生重大影響，原因是這些州的選民中，有相當比例是天主教徒。

在亞利桑納州與德州南部部分地區，天主教徒的選票也可能相當關鍵，當地有眾多拉丁裔天主教徒，可能影響選舉結果。

不過，距期中選舉還有逾半年，尚不清楚選民將在多大程度上考量川普與教宗間的紛爭。