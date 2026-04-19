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澳洲簽約 向日買11艘軍艦

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本防衛大臣小泉進次郎（右）十八日在墨爾本和澳洲國防部長馬勒斯（左），為兩國合作研發日本海上自衛隊「最上級」的改良型護衛艦同台，兩人前方擺放該艦模型。法新社
日本防衛大臣小泉進次郎（右）十八日在墨爾本和澳洲國防部長馬勒斯（左），為兩國合作研發日本海上自衛隊「最上級」的改良型護衛艦同台，兩人前方擺放該艦模型。法新社

日本防衛大臣小泉進次郎十八日與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯在澳洲墨爾本舉行會談。根據日方和澳方所簽的合約，將以日本海上自衛隊最新型的「最上級」護衛艦為基礎，合作研發澳洲海軍的新艦。

澳洲計畫向日本三菱重工採購十一艘改良型的最上級，以取代澳洲海軍老舊的安扎克級巡防艦艦隊，首艘新艦預計二○三○年服役。澳洲政府十八日宣布，接下來十年將投資達兩百億澳幣（約台幣四六○六億元）。

根據日本現行的「防衛裝備移轉三原則」（下稱三原則），出口具殺傷力的武器受限，但以共同研發和生產為目的則不受限。小泉十八日提到，由於日本政府即將放寬三原則，「許多國家寄予期待，我們將進一步推動防衛裝備移轉」。

根據日媒四月初引述相關人士報導，高市早苗政府計畫本月修改三原則及其運用指引，拚本月中在內閣會議通過。

相關人士表示，預計自二○二九年開始交艦，上述十一艘中的前三艘計畫由三菱重工在日本建造。這相當於日本出口軍艦

小泉十八日說，希望此一合約有助提升日澳關係至最高水準。他還說，將大幅加強日澳軍事互通性，在造艦與維修等方面具廣泛意義。

日本視澳洲為「準同盟國」及印太夥伴。雙方有意透過合作研發新軍艦，在防務上深化合作。日本首相高市正安排四月下旬訪澳，小泉這次澳洲行也有意替她訪澳鋪路。

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