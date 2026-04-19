顧慮中韓 高市早苗將不參拜靖國神社

日本東京都九段北町的靖國神社將自廿一至廿三日，舉行該神社重要祭祀活動之一的「春季例大祭」。日媒十八日引述日本首相高市早苗身邊人士報導，她將不會前往參拜。

高市過去擔任總務大臣等閣員時，幾乎都沒錯過該神社的相關活動，包含春季例大祭和「秋季例大祭」，以及在每年八月十五日二戰「終戰日」前往參拜。

相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔十七日在例行記者會中說，高市參拜與否，由她自己適切做出判斷。

日媒報導說，若高市以首相身分參拜，必將引發中國大陸與南韓強烈反彈。她為了顧慮日本和中國及南韓的關係，該神社去年十月的秋季例大祭時，她也未參拜。但她當時只是自民黨總裁（黨魁），尚未就任首相，只以總裁身分自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

尤其高市去年十一月在眾議院預算委員會的「台灣有事」答詢引發軒然大波，使日中緊張進一步升高，還有她為了持續改善日韓關係而延續日相與南韓總統間的「穿梭外交」。

高市前任的自民黨總裁兼首相石破茂，在該神社去年四月及十月的春季例大祭與秋季例大祭時也未參拜，只供奉被稱為「真榊」的盆栽供品。

另外，根據日本防衛省統合幕僚監部十七日公布的資料數據，去年航空自衛隊（簡稱空自）戰機對可能侵犯日本領空的外國飛機共緊急起飛五九五次，年減一○九次。

對中國飛機的有三六六次，約占六成；對俄羅斯飛機的有二一四次，和去年相比皆呈現減少，中俄分別減少九十八次及廿三次。

防衛省統合幕僚長內倉浩昭十七日說，緊急起飛次數仍維持在相對高檔；至於減少的原因則需考量各種因素。

防衛省還詳述緊急起飛中的特殊情況，包含去年十二月從中國海軍「遼寧艦」上起飛的共軍戰機，以火控雷達鎖定自衛隊戰機，以及同月中俄兩軍轟炸機在從東海至日本四國附近的太平洋間長途飛行。