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利比亞西部沿海發現17具遺體 身分可能為移民

中央社／ 的黎波里18日綜合外電報導

利比亞首都的黎波里醫療當局今天指出，近日在國內西部一座沿海市鎮附近區域，發現至少17具疑似移民遺體。

路透社報導，利比亞緊急醫療和支援中心（Emergency Medicine and Support Center）表示，這些遺體位於首都以西大約117公里的朱瓦拉市（Zuwara）沿海區域。

緊急醫療和支援中心提到，依據相關規定，已經把14具遺體安葬，還有1具孟加拉公民的遺體確認出身分並由家屬認領。至於另外2具遺體，其詳細情況未被公布。

緊急醫療和支援中心在臉書（Facebook）發布的照片顯示，醫護人員將遺體裝入白色屍袋，再運上救護車。

利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）於2011年倒台以來，許多想逃離戰亂及貧困等問題的各國移民，會途經該國試圖渡過地中海前往歐洲。

孟加拉 利比亞 移民

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