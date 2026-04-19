聽新聞
0:00 / 0:00
利比亞西部沿海發現17具遺體 身分可能為移民
利比亞首都的黎波里醫療當局今天指出，近日在國內西部一座沿海市鎮附近區域，發現至少17具疑似移民遺體。
路透社報導，利比亞緊急醫療和支援中心（Emergency Medicine and Support Center）表示，這些遺體位於首都以西大約117公里的朱瓦拉市（Zuwara）沿海區域。
緊急醫療和支援中心提到，依據相關規定，已經把14具遺體安葬，還有1具孟加拉公民的遺體確認出身分並由家屬認領。至於另外2具遺體，其詳細情況未被公布。
緊急醫療和支援中心在臉書（Facebook）發布的照片顯示，醫護人員將遺體裝入白色屍袋，再運上救護車。
利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）於2011年倒台以來，許多想逃離戰亂及貧困等問題的各國移民，會途經該國試圖渡過地中海前往歐洲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。