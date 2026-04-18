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馬克宏推立法反外國干預 防假消息擾亂2027總統大選

中央社／ 巴黎18日專電
法國總統馬克宏。圖／法新社
法國總統馬克宏。圖／法新社

距離2027年法國總統大選還有一年時間，總統馬克宏再次針對外國干預提出警告。他宣布將草擬法案，以確保民主辯論不受社群媒體及假消息干擾。

法國地方選舉剛於3月底落幕。快訊週刊（L’Express）報導，馬克宏（Emmanuel Macron）本週稍早在艾里賽宮（Elysée）接見數百名新任市長時，譴責外國企圖透過社群媒體破壞國內穩定的行動，他尤其歸咎於俄羅斯。

法國政府近年關注外國干預選舉的議題，馬克宏去年12月31日也在新年談話中強調，他將全力確保總統大選順利舉行，「尤其不能受到任何外國干預」。

干擾輿論的手段很多，例如詆毀選舉公正性、抹黑候選人名聲、煽動民眾對媒體的不信任感、製造公共辯論兩極化等。

馬克宏本週進一步宣布將擬定法案，加強保護選舉過程不被外國介入。為因應此一威脅，他規劃採取一系列措施，保障民主辯論不被社群媒體干擾，並希望「規範」社群平台上的言論，特別要防止有人在選舉期間付錢帶風向的可能性。

馬克宏接見市長時直言，這些干預行動「有時影響到各位」。在3月地方選舉期間，儘管為數不多，當局仍發現一些干擾行動。

這類威脅主要來自俄羅斯。馬克宏早在今年2月就警告，俄國「在選舉期間大規模購買數以百萬計假帳號」。

法國情報部門對這些手法並不陌生。快訊週刊2月披露政府打擊外國干預的行動，其中一項措施是成立協調網絡，結合總理府、政府總秘書處、內政部、影音與數位傳播監管機關Arcom、全國競選帳戶及政治資金委員會、打擊數位干預機構Viginum等單位之力，負責在選舉期間評估威脅、公告大眾，並在發現操控意圖時提出因應措施。

馬克宏去年11月讚許台灣打擊假訊息的努力，並提到法國成立Viginum是受台灣啟發。

若說3月地方選舉是對抗外國干預的一個試驗場，法國政府接下來的預防工作將聚焦在明年4月總統大選，其中一項重點是人工智慧（AI）生成的假消息。

報導指出，鑒於TikTok、X等社群媒體平台在內容監管方面配合度不高，假消息的威脅更令人擔憂。

除了法國之外，摩爾多瓦、羅馬尼亞、德國等其他歐洲國家也面對類似威脅，因此馬克宏矢言推動集體行動，要在歐洲層級打擊社群媒體上的假帳號。

法案 法國 馬克宏

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