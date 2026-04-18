教宗將抵非洲行第3站油國安哥拉 談論資源開發議題

教宗良十四世今天將抵達他的非洲4國行第3站安哥拉，並預計在這個富含石油的國家談論自然資源開發議題。他在這趟出訪期間採取新的強勢言論風格。

路透社報導，首位美國出身教宗良十四世（LeoXIV）先前批評伊朗戰爭後，本週數度遭到美國總統川普（Donald Trump）言詞攻擊。他16日在非洲行第2站喀麥隆表示，世界正「被少數暴君蹂躪」。

良十四世上任後，前10個月保持相對低調，但近幾週來在一系列議題上變得直言不諱。他在這趟預定為期10天的非洲行期間，對於戰爭與社會不平等發表了強烈譴責。

良十四世預定當地時間今天下午3時（台灣時間18日晚間10時）左右抵達安哥拉首都魯安達（Luanda）。他在離開中非國家喀麥隆之前，於首都雅恩德（Yaounde）主持了1場告別彌撒，並在當中勉勵參加者，即使國家面臨種種挑戰，也不要失去希望。

喀麥隆所面臨的挑戰，包括2個英語區之間衝突不斷，已造成數千人喪生。

教宗預定今天稍晚與安哥拉總統勞倫佐（JoãoLourenço）會面，其後向安哥拉政界領袖發表談話。

安哥拉在20世紀經歷數10年的血腥衝突後，如今是撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）最大產油國之一；但這個擁有3660萬人口的國家，目前仍有30%多的人每日可用生活費不到2.15美元（約新台幣68元）。