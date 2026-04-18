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海地與多明尼加5月恢復直航 中斷逾兩年後重啟
海地與多明尼加共和國今天表示，兩國將於5月恢復直飛航班。聖多明哥此前因為海地幫派暴力問題加劇，於兩年多前關閉對海地的空域。
路透社報導，海地與多明尼加發表聯合聲明指出：「這項措施旨在促進人員流動、提升經濟聯繫，並加強雙方關係。」
根據法新社，海地是美洲最貧窮國家，多年來深陷治安危機，因為當地幫派控制首都太子港（Port-au-Prince）絕大多數地區，並頻繁犯下謀殺、強暴與綁架等罪行。
2024年3月，多明尼加以海地局勢持續動盪為由，對所有來自海地的客運與貨運航班關閉領空。
海地與多明尼加共享長達380公里邊界，由於兩國關係長期緊張，多明尼加當局正沿著邊界修築一條174公里長的混凝土圍牆。
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