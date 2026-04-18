日本長野接連地震 氣象廳籲留意震度6以上搖晃

日本長野縣今天稍早接連發生地震，長野縣大町市觀測到最大震度5強。氣象廳指出，「震央附近有活斷層帶，若發生大地震，可能會出現震度6強以上的搖晃」，呼籲民眾留意。

日本TBS電視台與日本放送協會（NHK）報導，長野縣北部今天下午1時20分許（台北時間中午12時20分）發生推估規模5.0的地震，大町市觀測到最大震度5強。周邊地區也觀測到震度1到3不等的搖晃。

氣象廳詳細分析觀測數據後，把這起地震的深度從10公里更新到8公里。

這起地震過了約1小時半後，長野縣北部下午2時54分許（台北時間下午1時54分）再度發生地震，長野市與大町市測得最大震度5弱。根據氣象廳觀測，推估規模5.1、深度約10公里。

到了下午5時47分左右（台北時間4時47分），長野縣北部又發生地震，推估規模3.0、深度約10公里。最大震度3出現在大町市。

所幸上述地震均無海嘯威脅。

氣象廳召開記者會表示，「接下來一週左右，特別是未來2到3天，希望民眾留意最大震度5強左右的地震」，並進一步指出，「也可能發生伴隨搖晃更劇烈的地震」。

氣象廳也表示，「搖晃劇烈的地區，落石、坍方等危險性會升高」，並呼籲民眾充分留意之後的地震活動與下雨狀況。

氣象廳指出，「這次地震震央附近存在著斷層帶，這個區域過去曾經接連發生過伴隨強烈搖晃的地震」。

氣象廳的人員說，「不能排除周邊的活斷層等，恐會引發大地震，如果發生的話，預想會出現震度6強以上的搖晃」。