駁大陸滋擾指控 紐西蘭：軍機依國際法執行聯合國任務

中國昨天批評紐西蘭空軍在東海、黃海海域「偵查滋擾」、「損害中方安全利益」。紐西蘭今天為其軍用巡邏機在中國附近飛行的行動辯護。

路透社報導，中國外交部昨天表示，紐西蘭空軍一架P-8A反潛巡邏機「持續在黃海、東海海空域抵近偵察滋擾」。

中國外交部發言人郭嘉昆指出：「相關行動損害中方安全利益，增加誤解誤判風險，也對相關空域民航飛行秩序造成嚴重干擾。」

針對上述指控，紐西蘭國防軍（New ZealandDefence Force）表示，紐西蘭皇家空軍（Royal NewZealand Air Force）飛機「根據聯合國安全理事會決議，在北亞海域執行監控北韓規避制裁的活動」。

聲明指出：「紐西蘭國防軍組員行事專業，並且依據國際法和該地區民用航空程序。我們已經明確表示，這是一項長期部署，旨在執行獲聯合國授權的對北韓制裁。」

中國海軍艦艇去年2月在紐西蘭附近塔斯曼海（Tasman Sea）進行實彈演習，導致兩國關係緊張。兩國領袖去年6月會面，商討如何透過貿易增進雙邊關係。