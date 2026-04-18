快訊

再改口！怒轟美國拒解封波灣港口 伊朗軍方：荷莫茲將恢復「嚴格管控」

日職／徐若熙依原訂計畫降二軍調整 軟銀教頭：能應付比賽就回到輪值

聽新聞
0:00 / 0:00

駁大陸滋擾指控 紐西蘭：軍機依國際法執行聯合國任務

中央社／ 威靈頓18日綜合外電報導

中國昨天批評紐西蘭空軍在東海、黃海海域「偵查滋擾」、「損害中方安全利益」。紐西蘭今天為其軍用巡邏機在中國附近飛行的行動辯護。

路透社報導，中國外交部昨天表示，紐西蘭空軍一架P-8A反潛巡邏機「持續在黃海、東海海空域抵近偵察滋擾」。

中國外交部發言人郭嘉昆指出：「相關行動損害中方安全利益，增加誤解誤判風險，也對相關空域民航飛行秩序造成嚴重干擾。」

針對上述指控，紐西蘭國防軍（New ZealandDefence Force）表示，紐西蘭皇家空軍（Royal NewZealand Air Force）飛機「根據聯合國安全理事會決議，在北亞海域執行監控北韓規避制裁的活動」。

聲明指出：「紐西蘭國防軍組員行事專業，並且依據國際法和該地區民用航空程序。我們已經明確表示，這是一項長期部署，旨在執行獲聯合國授權的對北韓制裁。」

中國海軍艦艇去年2月在紐西蘭附近塔斯曼海（Tasman Sea）進行實彈演習，導致兩國關係緊張。兩國領袖去年6月會面，商討如何透過貿易增進雙邊關係。

紐西蘭

相關新聞

影／日本史上最大宗！台女自泰國走私4公斤「喪屍煙彈」 羽田闖關遭逮

日本東京警視廳藥物槍械對策課18日表示，一名50歲台灣籍女子劉庭妤，涉嫌從泰國走私約4公斤、被稱為「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」（Etomidate）結晶，被依違反醫藥品醫療器械法等罪名當場逮捕。

日戰機2025年緊急升空595次 6成針對中國

據日本防衛省統合幕僚監部17日公布數據，2025年航空自衛隊戰機針對可能侵犯領空的外國飛機緊急升空595次，針對中國的有...

高市上台以來首次 日護衛艦穿越台海 中批：錯上加錯

日本首相高市早苗去年11月涉台言論，引起東京與北京外交爭議，讀賣新聞等日媒17日報導，日本海上自衛隊護衛艦「雷」號於17日穿越台灣海峽，前往南海參加美國與菲律賓的聯合軍事演習，這是高市早苗政府上台以來首次有日艦通過台海。中國外交部批評，日方此舉「是錯上加錯」，再次敦促日方切實反思改錯，懸崖勒馬，「不要在錯誤道路上愈走愈遠」。

美擬在菲設高科技園區 降低對中國依賴

美國16日與菲律賓簽署協議，將在呂宋島設立大型美國高科技製造園區，目標在未來能供應美國企業必需的關鍵礦物、重要電子零件等產品，以擺脫北京的控制，為美國削弱中國在全球供應鏈主導角色的最新努力。

路透：中調和戰爭 確保川習會順利 觀察家：政治作秀

中國國家主席習近平與美國總統川普5月中旬的會晤，正在影響北京對中東衝突的處理方式。作為全球最大的原油進口國，中國有一半燃料依賴中東供應，因此正尋求確保能源安全。分析人士指出，中國正加速推動結束伊朗戰爭，試圖在下個月與川普舉行峰會，以及避免疏遠德黑蘭之間維持外交平衡。

上任首次靖國例大祭 高市傳顧慮中國反彈與日韓關係不參拜

時事通訊社17日報導，相關人士透露，日本首相高市早苗傾向不在21日至23日舉行的靖國神社春季例大祭期間參拜，並已進入最後評估階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。