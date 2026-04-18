專家：美越關係卡關為中國開大門 越南仍警覺對北京依賴

中越昨天發表聯合聲明，關係史無前例的緊密。澳洲的越南專家告訴中央社，美越關係的卡關為中國敞開大門；面對經濟成長目標壓力，越南採取務實態度，卻仍保持對北京依賴與欠債的警覺，並透過多元策略，降低被中國拉攏風險。

越共總書記蘇林（Tô Lâm）14日至17日赴中國國是訪問。中越17日發布聯合聲明，將積極推進人工智慧、半導體、高鐵等領域合作；越南支持中國在符合協定標準和程序基礎上加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。從聯合聲明可看出，雙方關係與合作達到史無前例的緊密。

澳洲新南威爾斯大學（University of New SouthWales）國防學院名譽教授塞爾（Carl Thayer）18日接受中央社書面訪問時分析，中國是越南第一個全面戰略夥伴，具有特殊地位。

然而，越南共產黨也在2024年的相關決議指導意見中指出，國與國可既合作又競爭，並強調要「摒棄只把夥伴視為合作對象，只把對手視為孤立和鬥爭對象的僵化機械觀念」。

決議定義了三類軍事敵對勢力。首先是對發動侵略戰爭者；第二是煽動顛覆或武裝暴亂者；第三則是侵犯越南獨立、主權、領土完整或國家利益者。決議未指名，但「美國很可能屬於第二類，而中國基於在南海的主權聲索，屬於第三類」。

中國學者盧綱等部分人士認為，儘管越南試圖在北京和華盛頓之間保持平衡，但已明顯傾向北京。

對此，熟稔越南國防、外交與政治，並為「澳洲-越南領袖對話」機制顧問委員會成員的塞爾告訴中央社，鑑於以上背景，他認為越南並未「果斷地轉向」中國，且仍奉行「和平、獨立、自立、關係多邊化和多元化」的外交政策。

他指出，從蘇林與中共總書記習近平發表的聯合聲明中可看出，目前中國是唯一願意加強與越南合作的大國。俄羅斯受到制裁，使越南幾乎無法向其購買武器和軍事技術，這是越俄全面戰略夥伴關係的核心。美國和西方國家的制裁也阻礙了越南與俄羅斯的商業往來。

另一方面，越南與美國的全面戰略夥伴關係於2023年才正式達成。美國總統川普重回白宮後，越南迅速與其展開合作，啟動貿易協定談判，並迅速加入川普的「和平理事會」。

美越貿易協定仍在談判中，其癥結點在於如何界定中國商品轉運。此外，越南的「非市場經濟」（Non-market economy）地位、轉運和貿易詐欺問題，以及如何減少越南日增的貿易順差等問題也未解決。

塞爾說：「正是由於美國不願推動與越南的關係，為中國提升與越南的關係敞開了大門。」

在美國最高法院裁定川普關稅政策違憲前，美越達成調降至20%的協議。隨後川普又改對所有進口商品課徵15%的普遍性疊加關稅。一切措施對可能被美國列為「骯髒15國」的越南而言充滿不確定性。

除川普關稅政策持續令人擔憂外，塞爾也指出，「川普對伊朗戰爭影響越南的能源安全，並擾亂全球供應鏈」。這也意味著，由於美國注意力分散，對越南的關注度有所下降。

他認為，越南奉行務實外交、戰略自主的方針不會變，也將繼續堅持「四不」國防政策，即不參加軍事同盟、不結盟對抗他國、不允許外國在越南設立軍事基地或利用其領土與他國作戰，以及不在國際關係中使用武力或以武力相威脅。

中越聯合聲明指出，雙方同意「將鐵路合作作為兩國戰略合作新亮點」，承諾「促進連接中亞和歐洲的兩國鐵路幹線的互聯互通」，更簽署了32項協議。

中央社詢問，越南在能源、5G基礎設施、鐵路等領域加強與中國的合作，河內對北京的依賴程度加深是否有風險？

對此塞爾回覆，越南力爭在2030年成為擁有現代化工業和中等偏上收入水準的發展中國家，為實現目標，盼將國內生產毛額（GDP）年增率提升至10%。

然而，伊朗戰爭帶來的不利影響使目標難以實現。國際貨幣基金組織（IMF）預計，越南今年的經濟成長率將下修至5.6%至7.1%之間。

塞爾說：「若越南的經濟成長率未能達到8%以上，則可能陷入中等收入陷阱。鑑於時間緊迫，越南在與中國的合作中採取了務實的態度。」

儘管多個歐洲國家警告，與中國在5G基礎設施建設方面合作存在安全風險，越南仍繼續推進。

不過塞爾分析，對中國的依賴與欠債仍使越南保持警惕。雙方聯合聲明反映了「越南盼透過擴大進入中國市場的機會和鼓勵技術轉移，來創造公平的競爭環境」。

他表示，越南的擔憂體現在雙方針對中國在越南礦業領域投資的討論中。聯合聲明寫道，「雙方同意在符合各自法律法規和產業政策的前提下，探索開展關鍵礦產合作」。

塞爾強調脈絡，越南與中國接壤，越南是東協國家裡與中國的最大貿易夥伴，也是中國第4大貿易夥伴。目前越南對中國面臨巨大貿易逆差，而美國是越南最大的出口市場。

他認為，「越南將積極推動國際一體化進程，以降低被中國勢力拉攏的風險」，充分利用與日、韓、歐、英、澳和紐等已開發經濟體的全面夥伴關係，以及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等多邊貿易協定。