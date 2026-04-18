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影／日本史上最大宗！台女自泰國走私4公斤「喪屍煙彈」 羽田闖關遭逮

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東京警視廳表示，50歲台灣籍女子劉庭妤涉嫌從泰國走私約4公斤被稱為「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」，被依違反醫藥品醫療器械法等罪名逮捕。照片翻攝：YouTube / ANNnewsCH
日本東京警視廳表示，50歲台灣籍女子劉庭妤涉嫌從泰國走私約4公斤被稱為「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」，被依違反醫藥品醫療器械法等罪名逮捕。照片翻攝：YouTube / ANNnewsCH

日本東京警視廳藥物槍械對策課18日表示，一名50歲台灣籍女子劉庭妤，涉嫌從泰國走私約4公斤、被稱為「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」（Etomidate）結晶，被依違反醫藥品醫療器械法等罪名當場逮捕。

時事通訊社、朝日電視與產經新聞報導，劉姓女子無固定住址、職業不詳，16日涉嫌與同夥共謀，將約4.05公斤依托咪酯藏於行李箱中，從泰國搭機飛抵羽田機場。東京海關羽田稅關支署人員檢查行李時，發現行李箱底部的夾層內藏有4袋物品。

劉姓女子供稱，行李箱是向在台灣的朋友的朋友借來的，不知道裡面有依托咪酯，並否認相關指控。警視廳指出，此案為日本歷來查獲最大宗依托咪酯案件，並認為可能有國際走私組織涉案，正進一步調查。

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日本 喪屍煙彈 走私

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