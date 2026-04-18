影／日本史上最大宗！台女自泰國走私4公斤「喪屍煙彈」 羽田闖關遭逮

現在的世界處於空前混亂的關頭，美國已從意願上與能力上，無法再成為主宰全球的霸權，中等強國雖然想維繫某種秩序，但也還沒有成為氣候。 在後美國時代中，如果能有新興霸權取而代之，非中國大陸莫屬，大陸國家主席習近平4月14日也打破了在伊朗戰爭問題上的沉默，然而中國對於是否介入美伊戰爭，態度仍然謹慎。 在美國霸權維繫的世界秩序迅速崩塌後，所謂的新世界秩序，真有機會到來？

2026-04-18 07:01