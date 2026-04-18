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上任首次靖國例大祭 高市傳顧慮中國反彈與日韓關係不參拜

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗7日在參議院預算委員會會議上，就中東局勢舉手回答質詢。法新社
日本首相高市早苗7日在參議院預算委員會會議上，就中東局勢舉手回答質詢。法新社

時事通訊社17日報導，相關人士透露，日本首相高市早苗傾向不在21日至23日舉行的靖國神社春季例大祭期間參拜，並已進入最後評估階段。

高市在擔任總務大臣及其他內閣職務期間，幾乎未曾缺席靖國神社春、秋兩季例大祭的參拜。她這次不參拜，外界認為主要是因中國對她在國會就「台灣有事」的答辯反彈升高，加上日韓關係正透過領袖間的「穿梭外交」改善，因此有所顧慮。

報導指出，這將是高市首次以首相身分迎來靖國神社例大祭。她在2025年就任首相前的上一屆秋季例大祭也未參拜，而是以自民黨總裁身分自費奉納玉串料。

國會 日本 高市

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