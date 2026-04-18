日戰機2025年緊急升空595次 6成針對中國

據日本防衛省統合幕僚監部17日公布數據，2025年航空自衛隊戰機針對可能侵犯領空的外國飛機緊急升空595次，針對中國的有366次，約占6成；侵犯日本領空為1起，來自中國。

日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部17日公布數據稱，2025年度航空自衛隊戰機針對可能侵犯領空的外國飛機緊急升空595次，較上年度減少109次。

從對象國家和地區（包括推定）來看，針對中國的有366次，約占6成；針對俄羅斯的有214次。兩項數據與上年度相比均呈現下滑，中俄分別減少98次和23次。

日本防衛省最高武官、統合幕僚長內倉浩昭17日在記者會上稱「升空次數維持在較高水準」。關於較上年度大幅減少的原因，內倉僅表示「需要考量各方面因素。」

據日本防衛省介紹，2025年度侵犯日本領空為1起，來自中國。去年5月在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島、中國稱釣魚島）周邊，一架直升機從進入日本領海的中國海警船上起飛。

日本防衛省還提及緊急升空中的特殊情況，包括去年12月中國海軍航母遼寧艦上起飛的戰機對自衛隊戰機實施斷續雷達照射、同月中俄轟炸機在東海至日本四國附近的太平洋之間實施長途飛行等。

在日本全國4支空自航空方面隊中，緊急升空次數最多的是負責應對包括釣魚台列嶼空域在內的南西航空方面隊，達到348次，與近年來的趨勢一致。