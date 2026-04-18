高市上台以來首次 日護衛艦穿越台海 中批：錯上加錯

日本首相高市早苗去年11月涉台言論，引起東京與北京外交爭議，讀賣新聞等日媒17日報導，日本海上自衛隊護衛艦「雷」號於17日穿越台灣海峽，前往南海參加美國與菲律賓的聯合軍事演習，這是高市早苗政府上台以來首次有日艦通過台海。中國外交部批評，日方此舉「是錯上加錯」，再次敦促日方切實反思改錯，懸崖勒馬，「不要在錯誤道路上愈走愈遠」。

讀賣新聞報導，去年10月兼任自民黨總裁的高市早苗出任首相，她於11月在日本眾議院預算委員會對「台灣有事」的答詢，引起中國反彈，這次自衛隊艦艇通過台灣海峽，也代表高市政府在持續尋求和中國對話改善雙邊關係同時，在展現國際法「航行自由」的立場上也不動搖。

台北國防部表示，針對台灣周邊海、空動態，均能有效掌握，對個案細節沒有評論。

資料顯示，日本海上自衛隊船艦通過台海至今共四次，2024年9月25日，日本海上自衛隊護衛艦「漣」號成為自衛隊成立以來，首次穿越台海的日艦，同行的還有紐澳軍艦。隔年2月5日，護衛艦「秋月」號由北向南穿越台海，這是日艦首次「單獨」通過台海；同年6月，「高波」號第三次通過台海。

解放軍東部戰區新聞發言人徐承華表示，4月17日4時02分至17時50分，日本「雷」號護衛艦過航台灣海峽，向台獨分裂勢力傳遞錯誤信號，解放軍海空兵力全程跟監警戒，實施有效規制管控。

中國外交部發言人郭嘉昆警告，高市早苗發表涉台錯誤言論，已給中日關係帶來嚴重衝擊。日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽耀武揚威、蓄意挑釁，「是錯上加錯」，中國對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。

中國國防部發言人張曉剛說，日本自衛隊艦艇在台灣海峽興風作浪，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，敦促日方迷途知返，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神。

另外，日本共同社當天報導，中國對東海與黃海上空五處空域發布警告民航飛機可能面臨危險的航行通告，為期40天，中方未公布具體事由。有觀點認為，此舉暗示將實施軍事演習，意在牽制日本。