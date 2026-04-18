路透：中調和戰爭 確保川習會順利 觀察家：政治作秀

中國國家主席習近平與美國總統川普5月中旬的會晤，正在影響北京對中東衝突的處理方式。作為全球最大的原油進口國，中國有一半燃料依賴中東供應，因此正尋求確保能源安全。分析人士指出，中國正加速推動結束伊朗戰爭，試圖在下個月與川普舉行峰會，以及避免疏遠德黑蘭之間維持外交平衡。

路透報導，中國對這場戰爭的調和式做法，已充分保護中國非正式管道的影響力，以至於川普將伊朗能參與上周末在巴基斯坦舉行的和平談判，歸功於北京的幫助。

獨立分析中國與發展中國家往來的組織「中南項目」（China-Global South Project）總編輯奧蘭德（Eric Olander）說：「你已聽到川普總統一再提及中國人如何與伊朗人溝通…這讓他們即使不在談判桌上占有一席之地，也得以進入談判室。」

熟悉中國思維的人士向路透透露，考量到川普重視交易且易受奉承，北京當局正尋求在峰會上推進中方的貿易目標及對台灣的主張。

其中一名人士表示，北京的主流觀點是「奉承他（川普），給他紅毯式的歡迎，並維護戰略穩定性」。

分析人士指出，由於美國對伊朗港口的海軍封鎖構成直接且與日俱增的威脅，中國已展開一連串外交活動，並避免對川普的戰爭行為提出強烈批評，以確保這場曾因衝突而推遲過一次的峰會屆時能順利進行。

在川普警告伊朗「整個國家可能在一夜之間被消滅」後，中國外交部發言人毛寧避免表達譴責，僅表示中國「深感關切」，並敦促各方在「為局勢降溫方面發揮建設性作用」。

一些觀察家認為，中國在中東的積極外交與其說是治國之道，不如說是政治作秀。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）的金沛雅（Patricia Kim）說：「儘管伊朗人熱中於誇大他們與中國的關係，並已請求北京擔任停火的擔保人，但北京對扮演這類角色表現得興趣缺缺。北京似乎滿足於留在場邊觀望，由美國去承受壓力的衝擊。」