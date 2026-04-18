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川普：美伊將在一、兩天內達成和平協議

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普17日接受政治新聞網站Axios的電話訪問時指稱，「我認為，我們將在接下來1或2天達成協議」。

川普是指美國和伊朗將達成和平協議。

川普受訪時聲稱，「伊朗人想見面，他們想達成協議。我認為，（美伊）本周末很可能將舉行1場會議」。

幾位美國官員及其他獲簡報美伊談判事宜的消息人士已對Axios說，儘管談判已達成重大進展，且美伊現在正接近達成1項「3頁的和平計畫」，但雙方在幾項關鍵議題上依然分歧。

Axios報導說，川普顯然正感到很樂觀。他並指稱，自己最近幾天已親自與「幾位伊朗人」交談。

另外，川普接受彭博訪問時宣稱，「（美伊）敲定了（和平談判）的大部分要點。它（談判）將以非常快的速度進展」。

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