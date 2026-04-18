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緬甸政府特赦 翁山蘇姬獲減刑 律師憂：近況與下落仍不明

聯合報／ 國際中心／綜合報導
緬甸前領導人翁山蘇姬。路透
緬甸前領導人翁山蘇姬。路透

路透十七日報導，緬甸政府已對遭囚禁的緬甸前領袖翁山蘇姬減刑；前總統溫敏也已獲釋。這是緬甸新總統敏昂萊頒布的特赦令。

敏昂萊二○二一年二月發動軍事政變，推翻由翁山蘇姬實質領導的文民政府，緬甸國內也陷入內戰。

八十歲的翁山蘇姬因多項罪名被判廿七年有期刑期，包含煽動、貪汙、選舉舞弊與違反國家機密法等。其政治盟友主張這些罪名出於政治動機，旨在使她無法參政。

翁山蘇姬律師說，她的刑期減少六分之一。尚不清楚她能否以軟禁方式服完刑期，也不清楚她是否仍健在及下落。

緬甸官媒十七日報導，敏昂萊批准特赦四三三五名囚犯。這是當局過去半年第三次宣布相關舉措。這批獲釋者包含溫敏，他自二○一八年起擔任總統，但在二○二一年軍事政變中下台。緬甸廣播電視台報導，溫敏在特定條件下獲赦免，並減免剩餘刑期。

緬甸去年十二月至今年一月舉行兩階段國會大選，反對派人士遭當局打壓且幾乎缺席。敏昂萊四月三日在新國會議員支持下毫無懸念當選總統。批評人士及西方國家則大多質疑此一選舉的合法性及正當性。

翁山蘇姬 敏昂萊 緬甸

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