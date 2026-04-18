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川普重塑美全球定位！用貿易取代援助「拒養NGO肥貓」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

根據十五日發出的美國外交電報，美國國務卿魯比歐訓令駐全球外交官，向駐在國的適當最高層級，遊說駐在國在聯合國支持「以貿易取代援助」倡議宣言，並於廿日前完成簽署。

這反映出川普政府外交政策的轉向，即從過去以援外作為拓展美國影響力的手段，轉為更強調符合美國核心利益的務實路線。

該倡議是美國駐聯合國代表團藉由聯合國體系推廣「美國優先」價值，並為美企創造海外商機。川普去年一月回任後，就開始顛覆美國長久以來分配數十億美元的援外體制。川普政府指稱，舊有的援外模式造成受援國的依賴，也未能促進美國利益。

美國國務院副發言人皮戈特說，貿易與自由市場資本主義是通往繁榮的最可靠途徑，這已被事實與歷史證明；美國仍是史上最慷慨的國家，但過去主張「以援助取代貿易」者，其實是替貪腐的非政府組織（ＮＧＯ）產業利益集團謀取私利。

皮戈特還說，川普政府提倡替代模式，強調各國民間互利的商業關係，並鼓勵推動支持商業的改革。美國駐聯合國大使瓦爾茲十五日也說，「我們正積極與民間企業合作，希望降低資本進入的障礙，以促進外國投資和創造就業機會，而非形成依賴，而這就是以貿易取代援助」。

洛克斐勒基金會副總裴洛夫斯基則認為，沒有任何美國人看到飢餓兒童的照片時，會視之為企業牟利的機會；川普政府的新做法不僅違背美國傳統、價值與國安利益，也使美國更不安全。

美國駐聯合國大使瓦爾茲十五日談及聯合國改革時，也提到這項倡議。瓦爾茲說，「在發展方面，我們正積極與民間企業合作。我們希望降低資本進入的障礙，促進外國投資，創造就業機會，而不是形成依賴，我們稱這項方針為以貿易取代援助」。

美國 外交政策 魯比歐 川普 聯合國

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