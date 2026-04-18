聚光燈之外...近50國辦挺烏大會 北約疾呼：不能忘記烏克蘭

紐約時報十六日報導，約四十八個支持烏克蘭的國家在德國柏林開會。北約（ＮＡＴＯ）祕書長呂特在會中說，「我們必須確保能交付對烏克蘭不間斷的支持」。他並強調，「我們不能忘記烏克蘭」。

英國、德國、挪威、比利時、保加利亞和愛沙尼亞等國在上述會議中宣布，對烏克蘭在抗俄戰爭上的作為，提供新的支持。他也呼籲其他ＮＡＴＯ盟邦做出更多貢獻，目標今年提供烏克蘭六百億美元（約台幣一點九兆元）軍援。

該會議是集結約四十八國的烏克蘭防務國際聯絡小組（ＵＤＣＧ）會議。這次由東道主德國國防部長佩斯托瑞斯及英國國防大臣希利共同主持，其中部分國家採視訊方式出席。

希利在會中直言，近幾周來俄羅斯總統普亭將目光投向中東，「企圖分散我們的注意力」，但烏克蘭人民仍英勇抵抗，「沒什麼能動搖我們與他們站在一起的決心，我們將竭盡全力直到實現（烏克蘭的）和平」。

佩斯托瑞斯也指出，在二月底美國和以色列對伊朗的戰爭爆發後，俄烏和談的進程實際上已停滯；但其實俄國從未認真看待相關談判，正因如此，「（我們對）烏克蘭的支持才顯得更重要」。

烏缺防空 美自己也要用

赴柏林與會的烏克蘭新任國防部長費多羅夫則呼籲強化烏克蘭對俄國飛彈和無人機的防空能力，並對烏克蘭的火砲彈藥增加供應。軍事分析家指出，美以伊戰爭造成美國自身的防空系統出現嚴重短缺，而這對四年多來被俄軍轟炸的烏克蘭城鎮至關重要。

費多羅夫強調，烏克蘭正頑強抵抗且「重創俄軍」。美國國防部次長柯比則以視訊方式與會。

聯絡小組最初由美國總統拜登設立，但在川普上任前，主席職位交給歐洲人。

另外，根據烏媒十七日報導，烏克蘭國防部情報總局（ＧＵＲ）副局長史基比茨基指稱，根據烏方掌握的情資，俄方正計畫在烏克蘭東南部地區發動新一波「春夏攻勢」，旨在九月前占領烏東頓巴斯地區。

史基比茨基說，俄軍目前在烏克蘭境內共部署約六十八萬名兵力，莫斯科擬向俄烏戰爭前線增派兩萬名兵力；俄軍近來也正加大對烏克蘭主要城市的飛彈攻擊力道。

史基比茨基還說，烏方尚無足夠數量的現代防空系統能涵蓋整個烏克蘭領空及關鍵的基礎設施，尤其冬季在俄軍空襲下嚴重受損的能源設施依然很脆弱。