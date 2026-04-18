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川普新宣言：以貿易取代援助 要改革數十億美元外援方式

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普政府外交政策轉向為更強調政府認為符合美國核心利益的務實路線。（路透）
川普政府外交政策轉向為更強調政府認為符合美國核心利益的務實路線。（路透）

根據路透所取得的資料，川普政府已指示美國駐全球各地的外交官，遊說各國在聯合國支持「以貿易取代援助」（trade over aid）宣言，這是華府全面改革數十億美元對外援助的方式之一。

根據4月15日發出的外交電報，美國國務卿盧比歐指示駐全球各地外交官，向駐在國家的適當最高層級傳遞這項訊息，並於4月20日前完成宣言簽署。

根據電報，這項倡議是美國駐聯合國代表團（USUN）藉由聯合國體系推廣「美國優先」價值，並為美國企業創造商機。這反映出川普政府外交政策的轉向，即從過去以援助作為拓展美國影響力的手段，轉為更強調政府認為符合美國核心利益的務實路線。

川普上任後，隨即開始顛覆美國數十年來分配數十億美元救命與發展援助的體制。如今美方主張，舊有援助模式造成依賴，且未能促進美國利益。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示：「貿易與自由市場資本主義是通往繁榮最可靠途徑，這一點已被事實與歷史證明…美國仍是史上最慷慨的國家，但主張『以援助取代貿易』的人，其實是替貪腐的非政府組織產業利益集團謀取私利。」

相對地，川普政府提倡一種替代模式，強調各國民間「互利的商業關係」，並鼓勵推動支持商業的改革，然而這種作法有時引發人道組織的不滿。

曾在白宮任職的「洛克斐勒基金會」（Rockefeller）副總裴洛夫斯基（Eric Pelofsky）指出：「沒有任何美國人看到一張飢餓兒童照片時，會把它視為企業牟利的機會。」

他說：「這是因為美國人歷來是在災難中伸出援手，而不是尋找向受苦難者販售消防水管的機會。這種作法背離美國的傳統、價值與國家安全利益，也讓我們變得更不安全。」

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）談及聯合國改革時，也提到這項美國的最新倡議。他表示：「在發展方面，我們正積極與民間企業合作。我們希望降低資本進入的障礙，促進外國投資，創造就業機會，而不是形成依賴，我們稱這項方針為以貿易取代援助。」

美國 路透 聯合國

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