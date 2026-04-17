危險先例？荷莫茲海峽驟然被封後 這條水道氣氛也焦躁不安

在波斯灣的能源運輸通道荷莫茲海峽遭伊朗和美國封鎖後，麻六甲海峽的命運再度令人擔憂，因為全球約40%貿易經由這條亞洲戰略咽喉要道，包括從中東運往中國、日本及南韓等亞洲主要經濟體的石油。

麻六甲海峽位於印尼、馬來西亞和新加坡之間，連接印度洋和太平洋，是亞洲製造業和能源供應鏈的主要通道，每年約有8.2萬艘船隻通過。此外，麻六甲的最窄處僅2.7公里，只為荷莫茲海峽最窄處的十分之一，但前者長度是後者的五倍多，更容易受到干擾與中斷。

由美國海軍第七艦隊巡邏的麻六甲海峽，長期以來被中國領導人視為戰爭情境中的薄弱環節，在胡錦濤主政期間，一度盛行「馬六甲困局」（Malacca Dilemma）的說法。近來隨著領土主張爭議、中國日益增強的境外軍事力量投射能力，再加上美國總統川普的政策變幻莫測，麻六甲海峽的前景更加錯綜複雜。 此外，麻六甲海峽及其周邊海域也是伊朗「暗船隊」將原油轉運到其他船隻的主要區域，以掩飾其向亞洲國家（主要是中國）出售石油。

新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）的國際貿易研究計畫主任葉俊瑋（Chuin Wei Yap，譯音）說：「雖然我覺得麻六甲海峽當下沒有在立即且明顯的危險，但舉凡擔心海上咽喉要道被武器化的人，都應提前思考如何因應地緣政治的脆弱性。」「今天看似無法想像的事，不見得會一成不變。」

近幾周來隨著荷莫茲海峽關閉，東南亞地區也跟著侷促不安，尤其是最鄰近麻六甲海峽的新加坡、馬來西亞及印尼。新加坡強烈反對與伊朗談判荷莫茲海峽的通行費，外長維文強調任何此類安排都將為麻六甲海峽樹立危險的先例。大馬則為其與伊朗談判通行權辯護，總理安華的女兒、執政黨人民公正黨副主席努魯伊莎說，馬國選擇對話，拒絕接觸只會招致局勢升溫。

印尼總統普拉伯沃則強調該國毗鄰麻六甲海峽的地理優勢，認為這是其地緣政治實力的來源，但國內在深化與美國的軍事合作出現歧見。印尼國防部日前證實，正在考慮華府所提允許美軍機飛越其領空的提議，儘管外交部發言人說仍在考慮中，但已引發國內激辯，反對者說，此舉可能會讓印尼捲入無法掌控的區域突發局勢，贊成者認為，可為國防現代化、軍事培訓以及演習等層面的合作，帶來機會。