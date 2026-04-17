時隔10月！日本艦艇「雷」通過台灣海峽 考量中方拉長間隔

日本海上自衛隊護衛艦「雷」今天通過台灣海峽，是去年11月日本首相高市早苗就「台灣有事」國會答詢引發中國反彈後，海自艦艇首次再度穿越該水域，距離上次相隔約10個月。

讀賣新聞分析，此舉被視為日本在推動與中國對話、尋求改善關係的同時，仍重申重視國際法「航行自由」原則的立場。

報導稱，多名日本政府相關人士透露，這是海上自衛隊艦艇第4次通過台灣海峽，前3次分別在2024年9月、2025年2月及同年6月。與過去數月一次的節奏相比，這次間隔約10個月。

報導指出，日本政府考量到高市先前在國會提及「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的發言，被中方批評為暗示可能介入台海衝突，並被用於對日輿論戰，因此在時機選擇上更為審慎。

這段期間，高市已向主要國家領袖說明日本立場及日中關係現況，研判外部環境逐步成熟，決定恢復台海通行行動。美國與日本立場一致，認為台灣海峽屬於國際水域，各國享有航行自由，美軍也持續派遣艦艇通過。

「雷」通過台灣海峽後，將南下前往南海，參與美國與菲律賓的聯合軍事演習。

對此，中國外交部發言人今天表示，此舉「損害中日關係的政治基礎，威脅中國主權與安全」，已向日方提出抗議。