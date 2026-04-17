快訊

過去無家暴紀錄…京都11歲男童棄屍命案 警破案細節曝光「關鍵在繼父手機」

大甲媽上轎千里眼神像落地！一票藍綠政要傻眼 民俗專家示警「媽祖的警訊」

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸宣布翁山蘇姬減刑 聯合國籲立刻無條件釋放

中央社／ 日內瓦17日綜合外電報導

遭囚禁的緬甸民主領袖翁山蘇姬今天獲當局縮短刑期後，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）呼籲緬甸政府立即無條件釋放翁山蘇姬。

法新社報導，圖克在社群媒體平台X發文說：「自政變以來，包括國務資政翁山蘇姬在內所有受到不合理拘禁的人，必須立刻無條件獲釋。對緬甸全體人民無止境的暴力必須終止。」

另據路透社報導，高齡80歲的翁山蘇姬（Aung SanSuu Kyi）因多項罪名被判27年刑期，其中包括煽動、貪汙、選舉舞弊及違反國家機密法等。她的盟友表示，這些罪名是出於政治動機，旨在使她無法繼續參政。

翁山蘇姬的律師指出，她的刑期減少了1/6，但目前尚不清楚這位諾貝爾和平獎得主是否能以軟禁方式服完剩餘刑期。

緬甸國營媒體稍早報導，新任總統敏昂萊（MinAung Hlaing）批准特赦前總統溫敏（Win Myint）在內等4335名囚犯，這是當局過去6個月來第3次宣布這類舉措。

翁山蘇姬獲減刑是敏昂萊所頒布特赦令的一部分，他2021年領導軍事政變推翻溫敏與翁山蘇姬的民選政府，導致緬甸陷入持續至今的全國性內戰。

緬甸 聯合國 翁山蘇姬

延伸閱讀

美亞特蘭大連環攻擊案2死1傷 含國土安全部員工

未鑑定「復歸社會可能」 殺兩警恐「可教化」逃死

新北割頸案兇手最快1年多就符合假釋門檻？ 他喊可塑性不該是免死金牌

相關新聞

英前駐美大使捲醜聞…又爆未通過國安審查 施凱爾下台呼聲再起

英國前駐美大使曼德森捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞，去年9月遭解職，首相施凱爾多次強調自己是被曼德森蒙蔽，如今曼德森...

緬甸政府為翁山蘇姬減刑 釋放前總統溫敏等數千囚徒

遭囚禁緬甸前領導人翁山蘇姬的律師今天告訴路透社，緬甸政府已為她減刑；前總統溫敏則獲釋。這是新任總統敏昂萊所頒布特赦令的一...

哈利王子痛訴「王室害死我媽」 梅根稱被網暴10年全世界最嚴重

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）正在進行時隔八年的澳洲之旅，兩人又接連發表強烈談話。哈利表示，他從未想成為王室成員，認為這個角色「害死了母親」；梅根則說自己遭網路霸凌長達十年，成為「全世界被攻擊最嚴重的人」。兩人以自身經歷，呼籲外界正視社群媒體與心理健康的影響。

「是我幹的」日本11歲失蹤男童找到了 37歲繼父認殺人棄屍

日本京都南丹市一名11歲男童安達結希失蹤近一個月後，13日在山區發現其遺體。全案經警方追查後，37歲的繼父安達優季承認殺害男童，並曾將屍體移動至多處，最終棄屍於山區。

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

隨著美國對伊朗港口實施封鎖，中國正面臨越來愈大的壓力，要求北京施壓德黑蘭接受條件，以結束戰爭與全球能源危機。然而紐約時報分析指出，北京實際上幾乎沒有意願、也不太可能對這個中東夥伴施加壓力。

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭逾千無證客被捕

2025年9月27日，川普總統不顧俄勒岡州州長柯特克(Tina Kotek)反對，宣布聯邦部署數百名俄勒岡州國民兵至波特蘭，該行動稱為「黑玫瑰行動」(Operation Black Rose)，俄州各地現已有1100餘人在該行動被捕。移民暨海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)15日透露該行動的相關細節，稱若波特蘭市肯合作，聯邦便無需介入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。