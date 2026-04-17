緬甸政府為翁山蘇姬減刑 釋放前總統溫敏等數千囚徒

遭囚禁緬甸前領導人翁山蘇姬的律師今天告訴路透社，緬甸政府已為她減刑；前總統溫敏則獲釋。這是新任總統敏昂萊所頒布特赦令的一部分，他5年前發動政變推翻翁山蘇姬的政府。

路透社報導，高齡80歲的翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）因多項罪名被判27年刑期，其中包括煽動、貪汙、選舉舞弊及違反國家機密法等。她的盟友表示，這些罪名是出於政治動機，旨在使她無法繼續參政。

翁山蘇姬的律師指出，她的刑期減少了1/6，但目前尚不清楚這位諾貝爾和平獎得主是否能以軟禁方式服完剩餘刑期。

深受民眾支持的翁山蘇姬曾駁斥針對她的指控「荒謬」。自她冗長的審判結束以來，她未曾公開露面，外界也不知道她的下落。

緬甸國營媒體今天稍早報導，總統敏昂萊（MinAung Hlaing）批准特赦4335名囚犯，這是當局過去6個月來第3次宣布這類舉措。

本批獲釋者包括前總統溫敏（Win Myint），他自2018年起擔任總統，直到2021年軍事政變下台。

緬甸廣播電視台（MRTV）報導，溫敏「在特定條件下獲得赦免，並減免剩餘刑期」。

敏昂萊2021年領導軍事政變推翻溫敏與翁山蘇姬的民選政府，導致緬甸陷入持續至今的全國性內戰。

緬甸去年12月至今年1月舉行國會選舉，然而反對派遭到打壓且幾乎缺席，接著敏昂萊本月3日在新國會議員支持下當選總統。

批評人士和西方政府皆指這是虛假選舉，目的是在民主表象掩飾下鞏固軍方統治。