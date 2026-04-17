賀馬格雅匈牙利國會勝選 北京強調兩國關係行穩致遠

匈牙利國會大選日前落幕，中國國務院總理李強致電馬格雅，祝賀他領導尊重與自由黨勝選，並強調中匈傳統友好，願增進政治互信，推動中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係行穩致遠。

官媒新華社今天報導，李強15日致電馬格雅（PeterMagyar），祝賀他領導尊重與自由黨（Tisza）在匈牙利國會選舉中獲勝。

李強表示，中國和匈牙利傳統友好。中方高度重視中匈關係發展，始終將匈牙利視作在歐洲地區的重要合作夥伴，願與匈方共同增進政治互信，拓展務實合作，擴大人文交流，推動中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係行穩致遠。

執政16年、被視為歐洲「非自由民主主義」旗手的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）當地時間12日在國會大選中敗給保守派的馬格雅。馬格雅領導的尊重與自由黨以超過53%的得票率奪得199個席位中的138席。

香港星島日報日前刊發專文分析，奧班時代的徹底終結不僅是匈牙利一國之事，也牽扯歐盟、俄烏衝突、歐洲與美國、俄羅斯以及中國等種種關係，「表面上對俄羅斯影響巨大、但實際上中國面臨重大挑戰」。

2024年中匈關係提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」，匈牙利成為中國在歐盟境內最堅定的盟友，不僅多次在人權與外交議題為中國發聲，更成為「一帶一路」倡議在歐洲的橋頭堡。

中國輿論與學界對匈牙利政壇變天目前多持觀望態度，認為馬格雅為了推動國家經濟發展，仍需維持與中國的經貿合作，特別是馬格雅在勝選演說中提到了訪中意向，並稱中國為「極具影響力的大國」，這給了一些觀察者某種長期影響有限的樂觀錯覺。

不過，星島日報專文指這種想法極可能只是一廂情願。馬格雅的上台具有強烈政治指向性，政治任務是讓歐盟更加「團結」。馬格雅更曾明確表示「押注中國是錯誤的」，並主張重新審核、甚至重談過往透明度不足的中資大型項目。這種強硬轉向的背後，是從地緣政治利益向意識形態歸依的位移。

分析稱，馬格雅偏向自由民主派的習性意味極有可能在人權、民主體制等意識形態問題上與中國對峙；即使匈牙利未來保留與中國的部分經貿往來，也必然會以「減少依賴」與「回歸歐盟標準」為由，對現有中資基建與新能源佈局進行結構性調整。