韓提供伊朗人道援助引爭議 韓外交部：透過紅十字會

韓國政府日前宣布向伊朗提供50萬美元的人道援助，引起「援助伊朗政權」爭議，不過韓國外交部回應，這是透過紅十字國際委員會進行的人道援助，並無被伊朗政權挪用的可能性。

韓聯社報導，韓國外交部14日宣布將向伊朗提供總計50萬美元（約新台幣1600萬元）的人道援助，此後部分輿論質疑該援助是否會被用於其他用途。

韓國外交部駁斥所謂挪用的說法，強調政府對伊朗的人道援助，是透過嚴格遵守國際社會既定人道原則、執行援助活動的紅十字國際委員會（ICRC）進行；ICRC在當地進行活動，從現場情況評估、制定計畫到實際執行皆直接負責，以確保援助能直達受害者。

報導也指出，除了韓國之外，瑞士、歐盟、德國等也透過具專業性的國際機構，對伊朗實施緊急人道援助。韓外交部強調，「透過國際機構進行的人道援助，是在衝突情勢下，排除被用於政治或軍事目的最確實的方法。」

韓外交部也表示，「對於無根據扭曲國際機構人道援助體系的主張，表達強烈遺憾。」外交部也強調，由於是透過國際機構進行的援助，因此不存在被伊朗政府挪用的可能性。

據報導，國際救援組織人士也表示，此次援助並不經伊朗政府，而是由ICRC直接執行，因此完全不存在被用於軍事用途的可能性。國際開發合作民間協議會（KCOC）人道援助部長李京柱（音譯）表示，「ICRC等國際機構是在各國衝突中誕生的最後防線，也是中立的溝通管道。」

ICRC韓國辦公室對此爭議則表示，目前正擴大在伊朗與中東地區的活動，以在可能範圍內回應緊急需求，並對韓國近期支持伊朗人道救援表示深切感謝。