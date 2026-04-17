教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了

美國總統川普與首位美國籍教宗良十四世近期就伊朗戰爭問題來回交鋒，雙方最新一輪互動再度升溫。教宗稍早在喀麥隆發表演說，未點名川普，但表示「世界正被少數暴君蹂躪」。川普則回應並為自身立場辯護，強調自己有權不同意教宗，也認為沒有必要透過會面化解分歧。

ABC新聞與國會山報報導，川普在前往拉斯維加斯前受訪時表示，他對良十四世「沒有任何敵意」，並說：「我有權不同意教宗。我並不反對教宗可以說他想說的，我也希望他說他想說的，但我可以不同意。」他同時錯誤聲稱教宗曾表示伊朗可以擁有核武。實際上教宗從未這樣表態。

他說：「教宗說過，伊朗可以擁有核武。我說伊朗不能擁有核武。」並告訴記者：「教宗可以說他想說的，我也希望他說他想說的，但我可以不同意。我認為伊朗不能擁有核武。」

川普也再次提到，他喜歡良十四世的兄弟路易斯（Louis Prevost），並表示對方是他的支持者。他說：「他其實是一個很棒的人。我相信教宗也是很好的人。我還沒見過他，但我不同意教宗。」

教宗僅反對戰爭，如同多數現代教宗一樣反對武裝衝突，並未針對伊朗核問題發表看法。不過，川普在談及與教宗的爭議時仍持續強調，「教宗必須理解」伊朗不能擁有核武。

他說：「我完全支持福音。但作為美國總統，我不能允許伊朗擁有核武。如果他們真的擁有核武，那麼包括他所在的義大利在內，世界各國都會陷入麻煩。」並說：「教宗必須理解，伊朗在過去幾個月已經殺害超過4萬2000人。」

被問及美國天主教主教團發表聲明，指出教宗不只是表達意見，而是在傳講福音時，川普回應：「我希望他傳講福音。我完全支持福音。但我也知道，你不能讓一個非常具有敵意的國家擁有核武。教宗可以不同意我，但我們當然可以這樣。」

教宗良十四世當天稍早在喀麥隆發表演說時，未點名川普，表示：「世界正被少數暴君蹂躪」。他說：「戰爭的操控者假裝不知道，摧毀只需要一瞬間，但重建往往一生都不夠。他們對數十億資金用於殺戮與破壞視而不見，然而用於治療、教育與重建的資源卻無處可尋。」

他接著說：「耶穌告訴我們，締造和平的人是有福的。但那些打著上帝之名操弄宗教、為自身軍事、經濟或政治利益服務的人將遭禍患，他們把神聖拖入黑暗與污穢之中。」

被問及如何回應教宗的言論時，川普表示，如果教宗不要這樣說會「比較好」。被問及是否會與教宗會面化解分歧時，他則表示：「我認為沒有必要。」