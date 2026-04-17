京都男童命案謠言頻傳 警駁繼父外國籍說法毫無根據

日本京都府南丹市11歲男童死亡案引發高度關注，但隨案件發展，網路上關於嫌犯身分的各類謠言同步擴散。對此，日本警方今天出面澄清，強調包括國籍、年齡等流傳資訊皆「毫無根據」，予以否認。

37歲的安達優季因涉嫌將11歲繼子的遺體棄置於南丹市山區，已被依涉嫌遺棄屍體罪逮捕。他在偵訊中供稱殺害男童並獨自棄屍。

案件曝光後迅速引發日本及海外媒體關注，然而在社群平台如臉書、Threads及X上，也同步出現大量未經查證的訊息。網路上先是流傳安達為中國籍，隨後又稱其為歸化日本籍的台灣人，甚至連年齡、職業與居住情況等細節，也出現多個版本。

部分台灣媒體未經查證即引用網路說法，甚至聲稱引用不存在的日本媒體報導。相關內容再被翻譯成日文後回流日本社群，導致錯誤資訊擴散，甚至衍生陰謀論。

每日新聞報導，早在安達遭逮捕前，社群上就已有「犯人是24歲」等貼文被大量轉傳，即使在嫌疑人於16日被逮捕後，關於他是特定國籍，以及與男童沒有同住等各種缺乏根據的資訊，仍持續擴散。對此，辦案相關人士已經明確予以否認。

此外，疑似利用生成式AI製作的安達優季及男童的圖片也在網路上流傳。

NHK在相關報導中特別提醒，「在這起事件中，有無關人士被誤指為嫌疑人的虛假資訊正在社群媒體上擴散，需特別注意。」部分貼文甚至聲稱是「來自親屬的爆料」，並附上無關人士的姓名與照片。

其中一則貼文在X已被瀏覽超過2500萬次。發布該貼文的匿名帳號更聲稱，「是受委託發文，即使之後證實內容錯誤，我也一概不負責任。」

警語指出，一般而言，若發生引發社會高度關注的事件或事故，社群媒體上往往會大量出現臆測、真假不明的資訊以及假消息，這起事件也不例外。若散播不實資訊，可能會涉及毀損名譽等刑事責任。因此，應避免輕率轉傳或按讚，務必確認資訊來源，以免助長錯誤資訊的擴散。