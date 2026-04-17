快訊

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

京都男童命案謠言頻傳 警駁繼父外國籍說法毫無根據

中央社／ 東京17日專電
京都11歲男童安達結希失蹤，引發日本全國高度關注。(京都府警察本部)
京都11歲男童安達結希失蹤，引發日本全國高度關注。(京都府警察本部)

日本京都府南丹市11歲男童死亡案引發高度關注，但隨案件發展，網路上關於嫌犯身分的各類謠言同步擴散。對此，日本警方今天出面澄清，強調包括國籍、年齡等流傳資訊皆「毫無根據」，予以否認。

37歲的安達優季因涉嫌將11歲繼子的遺體棄置於南丹市山區，已被依涉嫌遺棄屍體罪逮捕。他在偵訊中供稱殺害男童並獨自棄屍。

案件曝光後迅速引發日本及海外媒體關注，然而在社群平台如臉書、Threads及X上，也同步出現大量未經查證的訊息。網路上先是流傳安達為中國籍，隨後又稱其為歸化日本籍的台灣人，甚至連年齡、職業與居住情況等細節，也出現多個版本。

部分台灣媒體未經查證即引用網路說法，甚至聲稱引用不存在的日本媒體報導。相關內容再被翻譯成日文後回流日本社群，導致錯誤資訊擴散，甚至衍生陰謀論。

每日新聞報導，早在安達遭逮捕前，社群上就已有「犯人是24歲」等貼文被大量轉傳，即使在嫌疑人於16日被逮捕後，關於他是特定國籍，以及與男童沒有同住等各種缺乏根據的資訊，仍持續擴散。對此，辦案相關人士已經明確予以否認。

此外，疑似利用生成式AI製作的安達優季及男童的圖片也在網路上流傳。

NHK在相關報導中特別提醒，「在這起事件中，有無關人士被誤指為嫌疑人的虛假資訊正在社群媒體上擴散，需特別注意。」部分貼文甚至聲稱是「來自親屬的爆料」，並附上無關人士的姓名與照片。

其中一則貼文在X已被瀏覽超過2500萬次。發布該貼文的匿名帳號更聲稱，「是受委託發文，即使之後證實內容錯誤，我也一概不負責任。」

警語指出，一般而言，若發生引發社會高度關注的事件或事故，社群媒體上往往會大量出現臆測、真假不明的資訊以及假消息，這起事件也不例外。若散播不實資訊，可能會涉及毀損名譽等刑事責任。因此，應避免輕率轉傳或按讚，務必確認資訊來源，以免助長錯誤資訊的擴散。

京都 台灣人 日本

延伸閱讀

日本京都男童命案…繼父稱獨自棄屍 多次轉移遺體以防被發現

日媒：警方透過繼父手機APP鎖定地點 終發現男童遺體

邊發傳單邊藏屍…京都11歲男童命案 繼父背景與家庭關係曝光

京都11歲男童命案…前刑警揭報警過快4大疑點 「新婚旅行時間」成關鍵

相關新聞

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

日本京都府南丹市11歲兒童安達結希失蹤案震驚全國，37歲的父親安達優季涉嫌遺棄遺體而被捕。他向警方坦承犯案，供稱「毫無疑問是我做的」。富士新聞網17日獨家報導，安達優季在被捕前接受警方訊問時，曾供稱因「一時衝動」而殺害兒子。

教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了

美國總統川普與首位美國籍教宗良十四世近期就伊朗戰爭問題來回交鋒，雙方最新一輪互動再度升溫。教宗稍早在喀麥隆發表演說，未點名川普，但表示「世界正被少數暴君蹂躪」。川普則回應並為自身立場辯護，強調自己有權不同意教宗，也認為沒有必要透過會面化解分歧。

京都男童命案謠言頻傳 警駁繼父外國籍說法毫無根據

日本京都府南丹市11歲男童死亡案引發高度關注，但隨案件發展，網路上關於嫌犯身分的各類謠言同步擴散。對此，日本警方今天出面...

川普持續大砍科研預算 美國頂尖科學家掀出走潮

美國削減科研經費與緊縮移民政策，讓一些頂尖人才舉家出走，歐洲、加拿大與中國等地趁勢重金挖角，甚至啟動大型計畫搶人，掀起一波「科學家外流潮」，恐對美國科技領導地位與經濟造成深遠衝擊。

布宜諾斯艾利斯的失蹤少年：當國家成為兇手，《文明的見證》的母親控訴

「聽聽母親說的話！」布宜諾斯艾利斯是拉丁美洲第二大都會區（僅次於巴西的大聖保羅地區），這裡的人流車流熙來攘往，幾乎所有想追求機會、追求更好生活的阿根廷人都會湧向布宜諾斯艾利斯，讓這裡熱鬧非凡、城市區域不斷擴大。可是，就在一片城市的繁榮熱鬧裡，一位母親娓娓道來，她如何從警察手中，失去了深愛的兒子。

歐安組織觀選報告：匈牙利選戰激烈但競爭不公平

歐洲安全暨合作組織（OSCE）針對剛落幕的匈牙利國會大選提出選舉觀察初步報告指出，雖然公民積極參與、選戰激烈，但執政黨透...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。