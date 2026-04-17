法國簡化掠奪文物歸還程序 有利文物回歸原屬國

法國國會通過一項法案，目的在簡化1815年到1972年間所掠奪藝品與文物歸還原屬國的程序。

法新社報導，法國目前仍持有數萬件來自其殖民帝國掠奪而來的藝品與其他珍貴文物。這項歸還文物的法案草案，於13日晚間在下議院國民議會一致通過，上議院則早在今年1月就一致通過法案。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已將歸還文化財產列為政治承諾，並在承認法國過去於非洲的殖民暴行方面，採取比前幾任總統更進一步的行動。

馬克宏於2017年就任後不久，在訪問布吉納法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）時誓言，法國絕不會再干預其前殖民地事務，並承諾在5年內促成非洲文化遺產的歸還。

13日通過的這項法案意在精簡作業流程，特別針對1815 年至1972年間取得的資產。

歐洲前殖民列強近年逐步推動歸還部分在帝國擴張時期取得的藝術品，但法國現行法律形成阻礙，規定國家收藏中的每一件物品都必須逐件表決處理。

法國目前收到大量的歸還要求，其中包括來自阿爾及利亞、馬利和貝南等國的申請。

2025年，法國國會批准將一面於1916年自埃布裡耶族（Ebrie）取得的「會說話的鼓」（talking drum）歸還象牙海岸，這件文物已回到原屬地。

這項法案在法國引發政治角力。極左翼的不屈法國（LFI）主張應擴大其適用範圍；極右翼國民聯盟（National Rally）則希望將殖民時期藝品的歸還對象，限縮於與法國維持「友好」關係的國家。

西非近年爆發一系列政變，使這片早年曾為法國殖民的大地陸續出現多個對法國持敵意的軍政府。

法國2023年通過兩項所謂架構法，專門處理兩類物件的歸還：一類是二戰期間自猶太家庭掠奪的財物，另一類則是將公共收藏中的人類遺骸送返原屬地。

英文中媒「中國日報」（China Daily）指出，法國國會通過法案，意在簡化1815年至1972年間被掠奪藝術品歸還程序，代表全球將文物歸還原籍國運動的重要進展。

報導稱這對中國而言是好消息，因為據報導光是楓丹白露宮（Palace of Fontainebleau）內的中國館就收藏1000多件中國文物，這些文物是清代咸豐年間英法聯軍洗劫北京圓明園時所掠奪。