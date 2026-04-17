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京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本京都府警的警車16日前往南丹警察署。路透／讀賣新聞
日本京都府警的警車16日前往南丹警察署。路透／讀賣新聞

日本京都府南丹市11歲兒童安達結希失蹤案震驚全國，37歲的父親安達優季涉嫌遺棄遺體而被捕。他向警方坦承犯案，供稱「毫無疑問是我做的」。富士新聞網17日獨家報導，安達優季在被捕前接受警方訊問時，曾供稱因「一時衝動」而殺害兒子。

安達優季為公司職員，調查人員懷疑他於3月23日至4月13日期間遺棄兒子結希的遺體。根據目前調查，安達優季除了承認遺棄結希的遺體外，也承認殺害結希。辦案相關人士17日透露，他在被正式逮捕前接受警方非強制調查時，曾供稱「是一時衝動掐住脖子將兒子殺害」。

警方表示，司法解剖結果顯示結希死因為「不詳」，並說明「遺體上沒有刺傷或刀傷」。此外，警方調查發現，安達優季所駕駛車輛的行車紀錄器部分數據已被刪除。目前警方正持續查證供述，同時釐清犯案的詳細經過。

日本ABC電視台16日晚間報導，為查明案件全貌，京都府警當天上午在南丹警察署設置由37人組成的搜查本部。安達優季供稱，他將養子結希送到學校後，帶往南丹市某處將其殺害，並在現場遺棄，之後再將遺體移往南丹市內多處，包括園部町山林等地加以藏匿。

安達優季被逮時表示「毫無疑問是我做的」，並承認指控，但前一天的偵訊從清晨持續到深夜。他並非一開始就全部自白，而是在持續耐心的偵訊下，最終被認為已暗示涉入殺害。辦案相關人士指出，安達優季並未供述「有共犯」，警方研判他為單獨遺棄遺體，正持續調查詳細經過。

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