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「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭逾千無證客被捕

世界日報／ 綜合報導
盡管俄勒岡反對，國土安全部仍部署國民兵進波特蘭，共逮捕1100人。（路透）
盡管俄勒岡反對，國土安全部仍部署國民兵進波特蘭，共逮捕1100人。（路透）

2025年9月27日，川普總統不顧俄勒岡州州長柯特克(Tina Kotek)反對，宣布聯邦部署數百名俄勒岡州國民兵至波特蘭，該行動稱為「黑玫瑰行動」(Operation Black Rose)，俄州各地現已有1100餘人在該行動被捕。移民暨海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)15日透露該行動的相關細節，稱若波特蘭市肯合作，聯邦便無需介入。

俄勒岡公共廣播電台(OPB)報導，里昂斯表示這次行動是必要的，因為俄勒岡州已有數十年歷史的庇護法，禁止地方和州資源用於移民執法。黑玫瑰行動出動100多名聯邦官員，行動時間為去年9月27日至今年3月1日。

俄勒岡州議會幾位民主黨人去年10月16日致信前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，指責該部在波特蘭過度使用武力和探員控制群眾，稱「聯邦特工沒有被邀請也不需要他們，你們聲稱他們是來阻止暴力行為，但他們到來只是助長暴力。」

而諾姆下台後由里昂斯回應，他15日回信給民主黨籍參議員懷登(Ron Wyden)寫道：「如果像俄勒岡州波特蘭市這樣的庇護管轄區，能夠與ICE和其他聯邦執法機構合作履行法定職責，那麼這種大規模行動就沒有必要了。」

過去一年，波特蘭ICE大樓外頻繁出現抗議活動，經常導致聯邦官員動用控制人群武器，例如催淚瓦斯。里昂斯表示，一些ICE人員為了自身安全可能會選擇戴面罩，但他們必須在可行且安全的情況下盡快表明自己是移民官員，而且在操作情況可行時，ICE會與當地官員協調部署化學「刺激物」。

里昂斯也指出，除了100名ICE探員之外，「黑玫瑰行動」還得到緝毒局(DEA)、海關與邊境保護局(CBP)、聯邦菸酒槍砲爆裂物管理局(ATF)的探員協助。

OPB引用華盛頓大學人權中心之資料，發現自「黑玫瑰行動」執行以來，ICE於俄勒岡州的每周拘押人數急升，到10月27日更出現一周拘押194人的高峰，相較之下華府地區每周最多為110人。

聯邦部署在波特蘭的國民兵執行黑玫瑰行動，共逮捕了1100名無證客。（美聯社）
聯邦部署在波特蘭的國民兵執行黑玫瑰行動，共逮捕了1100名無證客。（美聯社）

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