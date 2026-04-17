哈利王子痛訴「王室害死我媽」 梅根稱被網暴10年全世界最嚴重

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）正在進行時隔八年的澳洲之旅，兩人又接連發表強烈談話。哈利表示，他從未想成為王室成員，認為這個角色「害死了母親」；梅根則說自己遭網路霸凌長達十年，成為「全世界被攻擊最嚴重的人」。兩人以自身經歷，呼籲外界正視社群媒體與心理健康的影響。

綜合媒體報導，哈利與梅根16日在墨爾本出席InterEdge Summit峰會，該峰會每人票價高達1000澳元（約725美元）。哈利回憶母親黛安娜王妃（Princess Diana）過世後的心境，直言自己在13歲時就對王室角色產生抗拒：「我不要這份工作，我不要這個角色——無論它將走向何方，我都不喜歡。這一切害死了我的母親。」

哈利表示，他「多年來都把頭埋在沙子裡」。直到離開王室、與梅根搬到美國，才開始重新思考人生方向，他也相信母親會支持他的選擇。

同日稍早，哈利夫婦在墨爾本斯威本科技大學與學生交流，談論社群媒體與心理健康的影響。梅根提到自己十年來每天都在被霸凌、攻擊，「我曾是全世界被網暴最嚴重的人」；她隨後表示：「但我還在這裡。」梅根認為，社群平台是以點擊為導向的產業，「某種程度建立在殘酷之上」，短期內難以改變，因此年輕人必須變得更強大。

而梅根此行的穿搭同樣引發關注，她與美國時尚平台OneOff合作，將每日穿搭的服裝上架販售，包裝40美元的T恤、169美元的牛仔褲、599美元的風衣，梅根可從銷售中抽成。