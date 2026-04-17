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「是我幹的」日本11歲失蹤男童找到了 37歲繼父認殺人棄屍

世界日報／ 綜合16日電
安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承殺人棄屍。（圖／京都府警察本部）
安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承殺人棄屍。（圖／京都府警察本部）

日本京都南丹市一名11歲男童安達結希失蹤近一個月後，13日在山區發現其遺體。全案經警方追查後，37歲的繼父安達優季承認殺害男童，並曾將屍體移動至多處，最終棄屍於山區。

綜合日本朝日新聞、產經新聞、Sponichi Annex等媒體報導，京都警方稱安達結希的遺體在其就讀的園部小學西南方約2公里山林中為搜救人員發現。當時他仰躺，身上穿著藍色刷毛外套，灰色上衣與米色長褲，並沒有穿鞋，遺體也沒有以土壤掩埋或樹葉遮掩。

警方說，陳屍的地點不太可能是一名沒穿鞋的小孩能闖入的區域，且遺體沒有明顯刀傷、刺傷，經解剖後確認死因不明，死亡時間推定為3月底。

安達結希最後身影出現於3月23日，其繼父最先告訴警方當天開車送他上學，抵達學校下車後即失去消息。但安達結希卻未進入學校，校園周邊監視器也沒拍到其身影，卻自此下落不明。

警方15日於安達結希家中進行搜索，並將安達優季帶回警局調查。據了解，安達結希曾將屍體遺棄在其他地方，再移動至他處，但具體地點和時間點尚不清楚。

一名汽車修理廠女員工表示，安達結希的雙親在發送尋人傳單時的舉動不太尋常，「孩子已失蹤好幾天，但孩子母親看起來非常冷靜，沒有憔悴，也沒有焦急或悲傷的樣子，讓人不禁懷疑是否真的是在尋找孩子。」而安達優季在一旁沉默不語，「想起來有點可怕」。

鄰居透露，安達結希的母親是在工廠工作認識再婚對象優季，兩人結婚後便搬回結希母親的娘家，與結希的外婆及曾祖母居住。

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