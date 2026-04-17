歐安組織觀選報告：匈牙利選戰激烈但競爭不公平

歐洲安全暨合作組織（OSCE）針對剛落幕的匈牙利國會大選提出選舉觀察初步報告指出，雖然公民積極參與、選戰激烈，但執政黨透過模糊國家與政黨的界線製造優勢，使候選人間的競爭並不公平。

匈牙利12日舉行國會大選，政壇新秀馬格雅（PeterMagyar）所屬的尊重與自由黨（Tisza）取得超過2/3絕對多數席次，擊敗執政16年的奧班（Viktor Orban）所屬青年民主黨（Fidesz）。

歐安組織旗下的民主體制與人權辦公室（ODIHR）日前派出選舉觀察團赴匈牙利，並在選舉結束後發布一份選舉觀察報告。

報告提到，在這次的選舉中，公民參與極為踴躍，投票率創下歷史新高。然而，選舉競爭環境並不公平，執政黨憑藉著模糊國家與政黨界線的方式從中獲得優勢。雖然候選人基本上能自由進行競選活動，但競選期間充斥著執政黨分裂社會與散播恐懼的修辭。

文中強調，行政資源廣泛濫用、政府宣傳、媒體與新聞報導偏袒執政黨，以及競選財務規範存在嚴重缺失，進一步削弱了候選人之間的機會平等。

歐安組織特別協調員兼短期觀察團團長坎丹尼揚（Sargis Khandanyan）說，對於熱烈參與這場選舉的公民印象深刻，證明了選民並沒有因為執政黨的分裂性、煽動性修辭以及職權濫用，阻止他們參與投票。雖然執政黨利用政府權力使天平向其傾斜，但選戰過程仍具備競爭性，是一場激烈的選戰。

歐洲理事會議員大會（PACE）代表團團長伊斯班（Pablo Hispan）指出，極高的投票率證明，恐嚇、威脅與脅迫無法壓制人民的民主意志。這是民主的強力回擊，也反映了公民社會與獨立媒體在維持監督、問責及創造政治改變條件等領域，扮演著不可或缺的角色。

民主體制與人權辦公室代表團團長墨菲（EoghanMurphy）表示，雖然競選活動十分活絡，候選人可以自由競選，但選舉框架並不能確保候選人享有公平的競爭環境。

針對匈牙利的媒體環境，報告指出雖在形式上多元，實際上則嚴重失衡。相較於資源豐厚且強大的親政府媒體，獨立新聞業處於明顯的結構性弱勢。記者面臨資訊受限與充滿壓力的工作環境，甚至出現肢體衝突與網路威脅，令人擔憂。民主體制與人權辦公室所做的社群媒體監測發現，有人利用生成式人工智慧（AI）與操縱性內容，對內進行假訊息宣傳並藉此抹黑政敵。

報告也點出了多項缺失，現任全國選舉委員會主要由執政黨選出或任命的成員組成，影響了其在幾項關鍵競選相關事務決策上的公正性與獨立性；此外，幾乎沒有採取任何努力以增加女性的政治參與，導致女性代表嚴重不足。

雖然從上一次的選舉以來，匈牙利的法律框架經歷了一系列的修改，但報告指出，仍未達到歐安組織承諾和其他國際民主選舉的標準。