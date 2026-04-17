快訊

剴剴案社工遭判刑2年 他曝法官認定關鍵原因：有沒有具體作為

北部、東半部今明全面陰雨降溫 南北1差異「將是兩個世界」

速食南霸天「丹丹漢堡」又收一間！網友不捨：太突然了

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊談判可能改簽備忘錄！伊朗提「放錢換放船」 濃縮鈾部分妥協

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國與伊朗在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的和平談判結束後，工人12日拆除現場看板。歐新社
美國與伊朗在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行的和平談判結束後，工人12日拆除現場看板。歐新社

美國與伊朗上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判，但未能取得結論。2名伊朗消息人士向路透表示，雙方因此已縮減原先追求全面和平協議的目標，轉而尋求達成一項臨時備忘錄，以避免衝突再度升高。

儘管美方官員與巴基斯坦調解方對前景表達樂觀，但美伊談判圍繞伊朗核子計畫仍存在重大分歧，包括濃縮鈾庫存的處置方式，以及德黑蘭應暫停核活動的期限，持續威脅談判進展。

不過，一名伊朗高階官員表示，雙方已開始縮小部分分歧，包括如何管理荷莫茲海峽。該官員指出，伊朗長年遭受美國嚴厲制裁，要求備忘錄納入華府解凍部分資金，並以允許更多船隻通過荷莫茲海峽作為交換。

一名聽取德黑蘭簡報的消息人士15日表示，根據伊朗在與美國談判時提出的方案，若能達成具持久性的協議，伊朗可能允許船隻在荷莫茲海峽阿曼一側自由航行，且不會遭到攻擊。

不過，為期兩周的停火已過半，雙方更深層的分歧仍然存在。該官員表示，爭議包括伊朗高濃縮鈾（HEU）庫存的處置方式，美方希望移除。另外，則是伊朗核活動暫停的期限，尤其是鈾濃縮活動。一名西方外交官表示，核子問題「仍然是核心障礙」。

伊朗消息人士指出，若能達成停止衝突的備忘錄，雙方預計將有60天時間談判最終協議，並需專家與國際原子能總署（IAEA）參與。消息人士並表示，美方要求伊朗停止核濃縮活動20年，而伊朗則希望限制在3至5年內；此外，德黑蘭也希望就聯合國、美國與歐盟制裁的解除制定時間表。

德黑蘭過去曾拒絕華府要求，將濃度達60%的全部濃縮鈾運出境外，但伊朗消息人士表示，已有跡象顯示可能達成妥協。一名消息人士指出，雖然伊朗尚未準備將全部高濃縮鈾運出境，但其中一部分可能會送往第三國；部分高濃縮鈾將保留用於醫療用途，以及德黑蘭一座研究反應爐，該反應爐使用約20%濃縮鈾，需求量相對較小。

彭博資訊報導，區域知情人士透露，部分波斯灣阿拉伯與歐洲領導人認為，美伊兩國可能需約6個月才能達成和平協議，並認為雙方應將停火延長至該時程。這些領導人希望荷莫茲海峽立即開放，以恢復能源流動，並私下警告，若未能在下個月前達成，可能引發全球糧食危機。

聯合國 美國 美方

延伸閱讀

力拚「延長停火45天」！傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕　

美伊和談可望重啟 白宮看好協議前景

伊朗稱仍透過巴基斯坦與美交流 華府高層：未同意延長停火

美伊可能很快展開新一輪和談 伊朗核子計畫仍是問題

相關新聞

美伊談判可能改簽備忘錄！伊朗提「放錢換放船」 濃縮鈾部分妥協

美國與伊朗上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行談判，但未能取得結論。2名伊朗消息人士向路透表示，雙方因此已縮減原先追求全面和平協議的目標，轉而尋求達成一項臨時備忘錄，以避免衝突再度升高。

歐安組織觀選報告：匈牙利選戰激烈但競爭不公平

歐洲安全暨合作組織（OSCE）針對剛落幕的匈牙利國會大選提出選舉觀察初步報告指出，雖然公民積極參與、選戰激烈，但執政黨透...

日相高市用社群發表挺台等重磅言論 為何被批逃避監督

日本首相高市早苗上任以來支持率不減，媒體觀察發現，高市明顯偏好透過社群發文、單方反駁媒體批評，出席國會預算審查的時間比近幾任首相更短，媒體聯訪次數也大幅減少。這種「去中介化」的溝通策略雖鞏固了支持者，卻也引發日本政界對於首相陷入孤立與民主監督機制弱化的憂慮。

遭川普連番砲轟 義大利總理冷處理：西方不能分裂

美國總統川普今天再度抨擊義大利總理梅洛尼對伊朗戰爭態度消極，並稱兩人「關係已改變」。梅洛尼冷處理未直接回應，但在羅馬會晤...

川習會倒數一個月 美貿易代表：預期延長美中經貿關係穩定

美國總統川普16日表示，他與中國國家主席習近平有非常特別的關係，也非常期待訪問中國；美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）16日則表示，他預期川習會會順利進行，也預期川習會會延長兩國經貿關係的穩定。

川普有意建構「民主兵工廠」 五角大廈與福特、通用等高層洽談

美國川普政府據傳正與福特等國內製造商，討論生產武器彈藥事宜，此舉令人聯想起二戰時的作法；而在此同時，日本即將鬆綁武器出口規定，有望減輕各國對美國軍火的依賴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。