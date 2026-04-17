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義大利外長訪中 盼北京協助停止伊朗、烏克蘭戰爭

中央社／ 羅馬16日專電

美伊談判陷入膠著，荷莫茲海峽封鎖造成全球能源危機。義大利副總理兼外長塔加尼今天出訪中國，除討論雙邊經貿，更將聚焦中東、烏克蘭戰爭議題，義大利盼北京發揮積極作用，幫助停止衝突和啟動有效談判。

義大利外交部發布新聞稿指出，塔加尼（AntonioTajani）16至18日訪問中國，今天首站抵達北京，與中國商務部長王文濤舉行雙邊會晤，並共同主持第16屆義大利-中國聯合經濟委員會議。該委員會是義中2004年建立「全面戰略夥伴關係架構」下的雙邊經濟合作機制。

塔加尼此次訪中，是繼去年10月中國外交部長王毅訪問羅馬之後，義大利與中國再度舉行高階雙邊會談。

塔加尼另共同主持「義中商業論壇」，會中約有50家義大利和中國企業出席。塔加尼也參與「義中電子商務行動計畫」簽署儀式，該行動計畫內容包括在中國主要電商平台開設「義大利館」並推廣「義大利製造」產品。

義國外交部表示，雙方討論議題包括如何吸引更多「合格」（qualified）中國企業在義大利投資，中國對稀土和關鍵礦產的出口管制，以及如何幫助義大利企業更容易進入中國市場。

塔加尼隨後與王毅舉行雙邊會晤，義國外交部指出，會晤旨在討論義中關係與重大國際危機，「鑑於俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）剛訪問中國，塔加尼將強調中國扮演影響莫斯科的關鍵角色，可幫助推動互信談判，化解烏克蘭戰爭。」

關於中東危機，義國外交部表示，塔加尼表達他對美伊談判破裂的關切，強調荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）封鎖造成重大經濟能源衝擊，中國在促進重啟談判及與伊朗德黑蘭政權斡旋方面，可發揮至關重要作用。

義大利外交部指出，荷莫茲海峽封鎖連帶影響化肥價格，化肥價格高漲可能對非洲和其他脆弱地區農業造成嚴重後果，塔加尼敦促作為世界最大化肥生產的中國予以合作，並重申義大利支持聯合國有關透過荷莫茲海峽運輸化肥和人道物資的倡議。

根據義大利外交部資料，雙方並討論如何落實「2024-2027年義中三年行動計畫」，聚焦重新平衡貿易投資，及消除義國產品進入中國市場障礙。中國仍是義國在亞洲最大貿易夥伴，也是非歐盟國家中第2大貿易夥伴，預計2025年雙邊貿易額接近750億歐元（約新台幣2兆8000億），比2024年增長11.2%。

在文化活動方面，塔加尼在北京將與中國文化旅遊部長孫業禮，共同為中國國家美術館舉辦的「致敬大師：從達文西到卡拉瓦喬——義大利文藝復興時期傑作」展覽揭幕。該展覽是義大利烏菲茲美術館策劃3場展覽中的首場。

另外，上海4月17至18日，塔加尼將在「義大利製造日」為「精彩義大利」展覽揭幕，並會見在中國的義大利商界代表。

聯合國 北京 義大利

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