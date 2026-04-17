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川習會倒數一個月 美貿易代表：預期延長美中經貿關係穩定

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。路透
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。路透

美國總統川普16日表示，他與中國國家主席習近平有非常特別的關係，也非常期待訪問中國；美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）16日則表示，他預期川習會會順利進行，也預期川習會會延長兩國經貿關係的穩定。

川普預計5月中旬訪問北京，計畫與習近平會面，川普16日再度表示，他與習近平之間的關係非常好，形容兩人有非常特別的關係，並表示，他非常期待訪問中國。

葛里爾16日出席聯邦眾院撥款委員會聽證會，被問及川普即將訪問北京，葛里爾說，他與財政部長貝森特一個月前與中國的對口討論到川習會，指他們預期川習會會順利進行，並預期美中領袖會面將延長美中經貿關係的穩定。

葛里爾指出，美國一方面希望繼續從中國取得稀土和關鍵礦物，另一方面也希望確保中國向美國採購產品，包括農產品、飛機、醫療設備等；同時美國也準備向中國進口特定產品。

葛里爾說，美國希望在川習會之後取得與中國更加平衡的貿易關係，同時管理美中貿易關係，以避免任何意外和情勢升級，也確保美中貿易關係對美國有利。

美國 北京 貝森特

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