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義大利驚傳銀行搶案…25人遭挾持2小時 歹徒得手逃逸

中央社／ 羅馬16日綜合外電報導

一名義大利警方消息人士告訴法新社，3名搶匪今天闖入那不勒斯（Naples）一家銀行，挾持25名人質長達2小時，隨後帶著保險箱內的財物透過地道逃逸。

消息人士說，這些蒙面搶匪在上午11時30分（格林威治標準時間9時30分）左右，闖入那不勒斯一家法國農業信貸銀行（Credit Agricole）的分行，其中一人「肯定持有武器」。他們挾持顧客與員工，而人質約兩小時後才獲救。

英國廣播公司（BBC）報導，當地官員狄巴里（Michele di Bari）透過聲明表示，多虧應對迅速，所有人質於下午1時30分過後不久均獲釋，無人受重傷。

根據當地媒體播出的現場畫面，警方為了進入銀行，打破了窗戶。

但消息人士表示，搶匪經由通往「下水道」的地道逃逸。他說：「竊賊帶走數十個保險箱內的東西。」

至於失竊物品價值多少，消息人士稱：「除了客戶外，沒人知道那些保險箱裡有什麼。」

他表示，大約40名員警正在事發區域追查搶匪下落，部分警察帶著偵測犬一起行動，鑑識人員則在採集指紋。

法國 保險 BBC

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