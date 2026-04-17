聽新聞
0:00 / 0:00
義大利驚傳銀行搶案…25人遭挾持2小時 歹徒得手逃逸
一名義大利警方消息人士告訴法新社，3名搶匪今天闖入那不勒斯（Naples）一家銀行，挾持25名人質長達2小時，隨後帶著保險箱內的財物透過地道逃逸。
消息人士說，這些蒙面搶匪在上午11時30分（格林威治標準時間9時30分）左右，闖入那不勒斯一家法國農業信貸銀行（Credit Agricole）的分行，其中一人「肯定持有武器」。他們挾持顧客與員工，而人質約兩小時後才獲救。
英國廣播公司（BBC）報導，當地官員狄巴里（Michele di Bari）透過聲明表示，多虧應對迅速，所有人質於下午1時30分過後不久均獲釋，無人受重傷。
根據當地媒體播出的現場畫面，警方為了進入銀行，打破了窗戶。
但消息人士表示，搶匪經由通往「下水道」的地道逃逸。他說：「竊賊帶走數十個保險箱內的東西。」
至於失竊物品價值多少，消息人士稱：「除了客戶外，沒人知道那些保險箱裡有什麼。」
他表示，大約40名員警正在事發區域追查搶匪下落，部分警察帶著偵測犬一起行動，鑑識人員則在採集指紋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。