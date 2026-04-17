聽新聞
0:00 / 0:00

首爾市長選舉 鄭愿伍提恢復韓中日首都交流

聯合報／ 國際中心／綜合報導
韓國地方選舉將在6月3日登場，執政黨共同民主黨的首爾市長候選人鄭愿伍16日出席首爾外媒協會的會談。中央社
韓國地方選舉將在6月3日登場，執政黨共同民主黨的首爾市長候選人鄭愿伍16日出席首爾外媒協會的會談。中央社

南韓地方選舉將在六月三日登場，執政黨共同民主黨的首爾市長候選人鄭愿伍十六日接受外媒訪問時表示，若未來當選市長，將恢復推動與北京、東京三個首都間的「BESETO合作」。根據民調，鄭愿伍是支持度最高的候選人。

中央社報導，首爾城東區前廳長鄭愿伍日前在黨內出線，成為共同民主黨的首爾市長候選人，在野黨國民力量則尚未確認人選，不過最有力的出線人選為現任首爾市長吳世勳。根據電視台ＪＴＢＣ於十四日的民調結果，目前鄭愿伍民調領先國民力量所有候選人。

鄭愿伍十六日出席首爾外媒協會的會談，他表示，首爾是一個受到全世界關注的城市，之前獲奧斯卡獎的「Kpop獵魔女團」背景正是首爾；不久前ＢＴＳ防彈少年團也在光化門進行演出，「首爾是經濟和文化之都，我的目標是將觀光產業視為成長動力」。

鄭愿伍提出三大政見，他指出，若能當選首爾市長，將恢復首爾、北京、東京三個首都間的合作，恢復「BESETO（Beijing、Seoul、Tokyo）」穿梭外交。鄭愿伍提到，BESETO合作自一九九三年以來已逾卅年，但因政治與經濟問題，未能持續活動。

鄭愿伍強調，之前南韓總統李在明分別與日本首相高市早苗、中國國家主席習近平進行會談，「韓日關係正進入新的合作階段，現在也是重啟首爾與北京交流的最佳時機，首爾在北京與東京之間，具備能扮演樞紐與協調者角色的地理、政治及經濟地位」。

鄭愿伍指出，他在過往就曾與北京、東京的地方官員進行過對話，「我相信地方政府層級的溝通，比大都市或中央政府層級相對容易，由於東京、北京和首爾是首都，我想必須承受一些壓力，但我會成為那個向兩座城市主動敲門的人」。

此外，鄭愿伍提出，首爾作為亞洲經濟首都，未來若選上首爾市長，將提供稅收減免和家庭簽證優惠，吸引全球企業進駐；除了現有的光化門、江南、汝矣島三大核心區外，還將打造清涼里、往十里以及新村、弘大這些核心商業區，為首爾經濟注入新活力。

鄭愿伍也提到，若當選市長將打造引領全球趨勢的亞洲文化之都，擴建包含Ｋ-ＰＯＰ表演場地在內的文化藝術基礎設施，也會大力支持文化藝術工作者和創作者，「首爾將成為全球首屈一指的內容、美妝、時尚、美食及文化藝術中心」。

北京 中央社 民主黨

延伸閱讀

行程太滿反而玩不好？ 達人勸「別用首爾方式玩釜山」：節奏是關鍵

韓國世越號慘案12週年 李在明：不應讓悲劇再重演

【座標移動中】劉怡雯／新科外婆在首爾

猥褻慰安婦銅像...美惡搞網紅南韓被判6個月 出庭打悲情牌這樣說

相關新聞

中斷對話多年…內唐亞胡將與黎巴嫩總統奧恩通話 以色列部長證實

以色列創新、科學和技術部長加姆里爾表示，總理內唐亞胡今天將與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）通話。這項說法是以色...

川普言論掀分歧疑慮 立陶宛總統火速回應：北約不會瓦解

立陶宛總統瑙塞達昨天表示，美國總統川普近日批評北大西洋公約組織盟友的言論，並不意味北約即將瓦解，強調北約仍是自二戰以來最...

點名川普？教宗訪喀麥隆衝突區 譴責「少數暴君」正以戰爭蹂躪世界

羅馬天主教教宗良十四世今天造訪喀麥隆西部城市巴門達，這裡是分離主義衝突的核心地區，他在此發表演說時譴責「少數暴君」正以戰...

重啟「民主兵工廠」 美彈藥吃緊找車廠生產軍備

華爾街日報十五日獨家報導，川普政府正希望汽車製造商及其他美國製造業在武器生產中扮演更重要角色，讓人想起二戰期間的做法。

航艦不足 福特號部署295天破越戰後紀錄

美國川普政府頻頻對外用兵，全球最大的航空母艦、美國海軍「福特號」因此征戰各地難以回美國整補，在接近十個月的海外部署期間，參與委內瑞拉軍事行動及伊朗戰爭，並於十五日打破越戰以來航艦最長部署紀錄。

美武器供應吃緊 日本鬆綁軍售 盟友關注

路透報導，隨著美國總統川普對盟友的安全承諾產生動搖，且伊朗與烏克蘭的戰爭使美國武器供應吃緊，日本即將放寬武器出口規則的消息，引發波蘭和菲律賓等國強烈關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。