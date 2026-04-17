首爾市長選舉 鄭愿伍提恢復韓中日首都交流

南韓地方選舉將在六月三日登場，執政黨共同民主黨的首爾市長候選人鄭愿伍十六日接受外媒訪問時表示，若未來當選市長，將恢復推動與北京、東京三個首都間的「BESETO合作」。根據民調，鄭愿伍是支持度最高的候選人。

中央社報導，首爾城東區前廳長鄭愿伍日前在黨內出線，成為共同民主黨的首爾市長候選人，在野黨國民力量則尚未確認人選，不過最有力的出線人選為現任首爾市長吳世勳。根據電視台ＪＴＢＣ於十四日的民調結果，目前鄭愿伍民調領先國民力量所有候選人。

鄭愿伍十六日出席首爾外媒協會的會談，他表示，首爾是一個受到全世界關注的城市，之前獲奧斯卡獎的「Kpop獵魔女團」背景正是首爾；不久前ＢＴＳ防彈少年團也在光化門進行演出，「首爾是經濟和文化之都，我的目標是將觀光產業視為成長動力」。

鄭愿伍提出三大政見，他指出，若能當選首爾市長，將恢復首爾、北京、東京三個首都間的合作，恢復「BESETO（Beijing、Seoul、Tokyo）」穿梭外交。鄭愿伍提到，BESETO合作自一九九三年以來已逾卅年，但因政治與經濟問題，未能持續活動。

鄭愿伍強調，之前南韓總統李在明分別與日本首相高市早苗、中國國家主席習近平進行會談，「韓日關係正進入新的合作階段，現在也是重啟首爾與北京交流的最佳時機，首爾在北京與東京之間，具備能扮演樞紐與協調者角色的地理、政治及經濟地位」。

鄭愿伍指出，他在過往就曾與北京、東京的地方官員進行過對話，「我相信地方政府層級的溝通，比大都市或中央政府層級相對容易，由於東京、北京和首爾是首都，我想必須承受一些壓力，但我會成為那個向兩座城市主動敲門的人」。

此外，鄭愿伍提出，首爾作為亞洲經濟首都，未來若選上首爾市長，將提供稅收減免和家庭簽證優惠，吸引全球企業進駐；除了現有的光化門、江南、汝矣島三大核心區外，還將打造清涼里、往十里以及新村、弘大這些核心商業區，為首爾經濟注入新活力。

鄭愿伍也提到，若當選市長將打造引領全球趨勢的亞洲文化之都，擴建包含Ｋ-ＰＯＰ表演場地在內的文化藝術基礎設施，也會大力支持文化藝術工作者和創作者，「首爾將成為全球首屈一指的內容、美妝、時尚、美食及文化藝術中心」。