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烏軍：機器人突擊收復失土

聯合報／ 國際中心／綜合報導
烏克蘭陸軍無人機單位士兵在烏國札波羅熱操作重攻擊無人機。路透
烏克蘭陸軍無人機單位士兵在烏國札波羅熱操作重攻擊無人機。路透

烏克蘭十五日宣布引入將無人機、地面機器人系統與步兵整合為一的「機器人突擊」作戰模式，宣稱烏軍透過在前線使用地面機器人發動超過一百次攻擊，在南部收復大片失土。

軍方表示，透過這種新型作戰模式，不僅成功奪下多處俄軍據點，更達成史上首次在無步兵參與下，僅靠機器人便俘虜敵軍的紀錄。

法新社報導，隸屬烏克蘭第三突擊旅、專門運用這類戰鬥機器的ＮＣ-13連消息人士表示：「總計已有超過一百次這樣的行動。」

消息人士稱：「這些行動包括消滅敵方人員、摧毀掩體、指揮所及其他敵方基礎設施。這已不再是零星事件，而是系統性作戰行動。」

消息人士表示，這些系統可以取代可能造成嚴重傷亡的傳統步兵突擊，也能偵測與打擊目標，並防止敵方滲透。

消息人士說：「在完整的機器人突擊行動中，我們已經同時部署五至六個自殺式地面無人系統，以及配備戰鬥模組的地面機器人系統。這種方式有效取代了一支突擊步兵小組，將人員風險降到最低。我們多次觀察到，敵方誤以為這是步兵部隊進攻，因此放棄陣地。」

本周稍早，烏克蘭總統澤倫斯基表示，地面與空中的機器人讓烏軍得以在戰場上奪下一個俄軍據點。

烏克蘭第三突擊旅在聲明中表示，首次此類行動發生在二○二五年夏天。根據該旅說法，當時派出四架地面無人載具，每台攜帶卅公斤炸藥，在步兵兩次攻擊失敗並出現傷亡後，前去摧毀俄軍前線據點。

該旅表示：「這是史上首次在沒有步兵參與的情況下，透過機器人突擊敵軍據點並俘虜敵人的行動。」

澤倫斯基 無人機 俄軍

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