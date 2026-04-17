美武器供應吃緊 日本鬆綁軍售 盟友關注

路透報導，隨著美國總統川普對盟友的安全承諾產生動搖，且伊朗與烏克蘭的戰爭使美國武器供應吃緊，日本即將放寬武器出口規則的消息，引發波蘭和菲律賓等國強烈關注。

報導說，日本首相高市早苗所屬自民黨本周批准了這些變更，她正試圖振興這個和平主義國家的國防工業基礎。三名日本政府官員說，高市政府最快將於本月正式採納新規則。

日本軍火工業潛在的新客戶包括波蘭和菲律賓，這些國家正在因應地區安全挑戰進行現代化改造。

東芝和三菱電機等國防承包商高管表示，他們正在招聘員工並增加產能以應對需求。

日本官員透露，高市政府可能首批批准的交易之一是向菲律賓出口二手巡防艦，菲律賓目前與北京在南海陷入海上對峙。路透率先報導這筆可能交易的時間表，官員表示，隨後可能還會出口飛彈防禦系統。

波蘭駐日本大使館副館長博古謝夫斯基表示，華沙和東京可以幫助填補彼此軍械庫的缺口，在反無人機和電子戰系統等領域進行合作。

波蘭ＷＢ集團是歐洲最大的私人國防承包商之一，去年與日本新明和工業簽署了一項初步的無人機協議。

歐洲外交官表示，日本的放寬政策提供一個機會，減輕他們對美國武器產能的沉重依賴。

東京的出口改革先前曾受到包括川普在內的歷屆美國政府鼓勵，他們渴望盟友為共同防禦做出更多貢獻。中國外交部未回應有關日本巡防艦可能送往菲律賓的問題。