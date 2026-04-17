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航艦不足 福特號部署295天破越戰後紀錄

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國海軍「福特號」航空母艦去年六月廿三日自維吉尼亞州諾福克海軍基地出發。（美聯社）
美國海軍「福特號」航空母艦去年六月廿三日自維吉尼亞州諾福克海軍基地出發。（美聯社）

美國川普政府頻頻對外用兵，全球最大的航空母艦、美國海軍「福特號」因此征戰各地難以回美國整補，在接近十個月的海外部署期間，參與委內瑞拉軍事行動及伊朗戰爭，並於十五日打破越戰以來航艦最長部署紀錄。

美國海軍學會新聞網指出，「福特號」十五日在海上第二九五天，已超越過去五十年航艦最長部署紀錄。此前紀錄由「林肯號」保持，該艦於二○二○年新冠疫情期間曾部署二九四天。

「福特號」二○二五年六月自維吉尼亞州諾福克母港出發，前往地中海部署，十月改派至加勒比海，參與了突襲委內瑞拉軍事行動，隨後因應伊朗緊張升高轉往中東，在地中海參與美伊戰爭初期行動，並於三月初穿越蘇伊士運河進入紅海。不過，艦上一處洗衣設施發生火災，被迫折返地中海維修。

「福特號」長時間部署也引發外界關注，長期遠離家人對官兵的影響，以及艦艇與設備承受的壓力。維吉尼亞州聯邦參議員凱恩表示，這次創紀錄的部署對船員心理健康與福祉造成「嚴重影響」，並指出火災曾導致六百名水兵一度無處可睡。他在聲明中說：「他們應該與親人團聚，而不是被一個把美軍當成禁衛軍的總統派往世界各地。」

海軍官員雖尚未正式宣布「福特號」部署破紀錄，但也未否認美國海軍學會新聞網的數據。五角大廈官員尚未說明「福特號」部署將持續多久，但海軍兩位最高階將領均公開表示，預計部署時間約為十一個月，意味該艦可能在五月底返國。

「福特號」二九五天的部署仍未超越冷戰時期最長紀錄，該紀錄由已退役的「中途島號」保持，曾於一九七二至一九七三年間部署三三二天。

「福特號」回不了家，也凸顯美軍航艦數量不足、美國造船工業崩潰等根本問題。英國金融時報報導，美國二○二四年的商用船舶產量已不到全球總量百分之一，軍用造船承包商從冷戰結束時的五十一家銳減至五家，且僅剩一個造船廠能建造與維修航艦。

美軍目前有十一艘航艦，但通常三分之一在大修或定期維修，實際只有六至八艘處於備戰狀態。由於航艦不足，原定今年五月退役的美軍最老航艦「尼米茲號」已被迫延長服役至明年三月。

五角大廈 冷戰 中東

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