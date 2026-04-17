川普有意建構「民主兵工廠」 五角大廈與福特、通用等高層洽談

美國川普政府據傳正與福特等國內製造商，討論生產武器彈藥事宜，此舉令人聯想起二戰時的作法；而在此同時，日本即將鬆綁武器出口規定，有望減輕各國對美國軍火的依賴。

道瓊社引述知情人士報導，美國五角大廈資深官員已與福特汽車（Ford）執行長法利、通用汽車（GM）執行長巴拉等數家公司的高層洽談，商討生產武器與軍用物資等事宜。

隨俄烏戰爭與伊朗戰爭大量消耗軍火庫存，五角大廈向這些企業招手，以利用其人員與工廠產能增產彈藥等裝備。消息人士說，相關討論仍處於初步階段，涉及範圍廣泛。官員表示，可能需要美國製造商支持傳統軍火公司，並詢問這些業者能否快速轉向國防生產任務。

其他參與會談的公司，還包括奇異航太（GE Aerospace）、車輛與機械製造商Oshkosh。國防部長赫塞斯曾呼籲，讓美國軍事製造業處於「戰時狀態」。

消息人士表示，官員詢問企業能否協助五角大廈強化國內製造能力，並要求業者指出承接更多國防業務的阻礙，從合約規範到投標流程的各項門檻皆在討論範圍。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，華府與北約的盟友開始向烏克蘭提供大量武器，使美國議員與五角大廈更加憂心美國的武器製造能力。

將國內製造業轉為軍用早有前例。第二次世界大戰期間，底特律汽車製造商曾全面停產民用車，轉為生產轟炸機、飛機發動機與軍用卡車，使美國成為「民主兵工廠」。另據路透報導，日相高市早苗率領的自民黨，本周已批准放寬武器出口規定，新規最快本月上路；消息引發菲律賓、波蘭等國的高度興趣，因川普對盟友的安全承諾搖擺不定，且伊朗與俄烏戰爭使美國武器供應吃緊。

兩名日本官員指出，高市政府可能率先批准的交易，是將退役巡防艦出口至與北京在南海對峙的菲律賓，後續可能可能出口飛彈防禦系統。波蘭駐日使館副館長博古謝夫斯基表示，華沙與東京可在反無人機與電子戰等領域合作，彌補彼此軍備缺口。

三名歐洲外交人士表示，日本鬆綁武器出口規定，讓各國有機會降低對美國軍工產能的高度依賴。