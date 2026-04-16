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點名川普？教宗訪喀麥隆衝突區 譴責「少數暴君」正以戰爭蹂躪世界

中央社／ 喀麥隆巴門達16日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世今天造訪喀麥隆西部城市巴門達。路透
羅馬天主教教宗良十四世今天造訪喀麥隆西部城市巴門達。路透

羅馬天主教教宗良十四世今天造訪喀麥隆西部城市巴門達，這裡是分離主義衝突的核心地區，他在此發表演說時譴責「少數暴君」正以戰爭與剝削蹂躪世界。

美聯社報導，美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）在巴門達（Bamenda）的大教堂發表演說，呼籲「果斷改變方向」摒棄衝突，並停止為軍事或經濟利益剝削土地與人民。

他說：「世界正遭受少數暴君蹂躪，卻也由無數彼此扶持的人們維繫在一起！」

法新社報導，喀麥隆兩個英語地區試圖自這個多數講法語的中非國家分離以來，陷入長達近10年的武裝衝突。

自1982年執政至今的喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）於2016年暴力鎮壓國內英語人士的和平示威，衝突因此爆發。

平民成為殺戮與綁架的目標。根據聯合國統計，自2016年以來，至少有6000人喪生。

教宗良十四世昨天抵達喀麥隆，這是他出訪非洲行程的第2站。他今天在演說中譴責那些操弄宗教、濫用神的名義「謀取自身軍事、經濟和政治利益」的人士。

良十四世近幾周來也直言批評美國和以色列對伊朗的戰爭，遭美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體發文抨擊。

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