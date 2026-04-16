川普言論掀分歧疑慮 立陶宛總統火速回應：北約不會瓦解

立陶宛總統瑙塞達昨天表示，美國總統川普近日批評北大西洋公約組織盟友的言論，並不意味北約即將瓦解，強調北約仍是自二戰以來最成功的集體防禦機制。瑙塞達也說，若美方提出請求，立陶宛願支持在荷莫茲海峽的行動。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，瑙塞達（Gitanas Nauseda）15日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）與愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）會晤後向媒體表示，北約（NATO）作為一個集體防禦組織，自第二次世界大戰以來一直是最成功的計畫，在冷戰時期、現在及未來都會持續發揮作用，「我相信這絕對不是北約的終結」。

報導指出，卡里斯抱持同樣看法。他表示，北約歷史悠久，曾經歷不同階段的挑戰，「我完全相信北約會存續下去」。

近期川普針對格陵蘭及丹麥議題發出威脅，並批評歐洲國家未支持其對伊朗的行動，引發外界對北約內部分歧的關切。

據報導，瑙塞達對此表示，多數歐洲國家原則上支持美國在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行動，但仍須依照既有決策程序進行。他指出，立陶宛已明確表態，若美方提出具體請求，願考慮提供各種形式的支援。

LRT指出，華爾街日報（The Wall Street Journal）日前報導，美國政府正評估對在伊朗緊張局勢中未提供協助的部分北約成員採取懲罰措施，調整軍力部署。報導稱，該計畫可能包括在更靠近俄羅斯邊境的地區部署更多美軍，波蘭、羅馬尼亞、立陶宛和希臘等國可能會從中受益。

對於美軍駐紮問題，瑙塞達向媒體表示目前沒有新的變化，「沒有消息就是好消息」，並認為美軍在立陶宛的部署可望持續。